Uno sguardo sui danni da maltempo per la bomba d'acqua a Milano

Milano è stata travolta da un violento temporale e da un’inondazione del torrente Seveso il 31 ottobre, causando disagi diffusi in tutta la città. Le strade sono state sommerse e il traffico è andato in tilt, con alcuni cittadini che hanno dovuto montare paratie per difendersi dall’acqua, richiamando l’immagine di Venezia.

Allagamenti e interruzione della metropolitana

Il temporale ha portato all’esondazione del torrente Seveso nei quartieri settentrionali di Milano, inondando vie importanti come viale Fulvio Testi, Zara, Maciachini e persino il sottopassaggio della stazione Garibaldi. Interrotte alcune tratte dei treni.

L’evento ha provocato interruzioni nel servizio della metropolitana e gravi disagi per i cittadini. Alcuni sottopassaggi sono, infatti, allagati, impedendo il passaggio dei treni.

Danni diffusi a Milano

Un video racconto di Milano Today mostra i danni causati da questa “bomba d’acqua” quartiere per quartiere. La città si è risvegliata con quartieri completamente allagati e una situazione di emergenza a seguito del nubifragio.