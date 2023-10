In strada con involucro di droga: picchia i poliziotti e viene arrestato

Viene fermato dai poliziotti perché girava in strada con involucro di droga

L’episodio ha avuto luogo in via Milazzo il lunedì sera, alle 20:50, quando un uomo è stato notato mentre teneva un involucro sospetto in mano mentre camminava per strada. La sua condotta ha suscitato l’attenzione della polizia locale di una volante in perlustrazione, che ha deciso di intervenire per esaminare la situazione.

La perquisizione e la scoperta di droga

I poliziotti hanno proceduto con una perquisizione, rivelando che l’involucro conteneva una quantità di hashish stimata in circa 6 grammi. Questo ha portato all’ulteriore interesse delle forze dell’ordine e all’arresto dell’uomo coinvolto.

L’aggressione all’agente di polizia

Il 36enne, cittadino egiziano con precedenti penali ma in possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia, ha reagito negativamente all’azione della polizia. Nel tentativo di evitare il fermo e di opporre resistenza all’arresto, ha aggredito fisicamente uno degli agenti. Questo attacco ha causato danni significativi, costringendo il poliziotto ad essere trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. In seguito all’incidente, è stato stabilito che l’agente avrebbe bisogno di 4 giorni di prognosi a causa di un trauma alla testa e alla mano sinistra.

L’arresto e le accuse

Il 36enne è stato arrestato con due accuse principali: resistenza a pubblico ufficiale, a causa dell’aggressione alle forze dell’ordine, e spaccio di droga, a causa del possesso di hashish. La sua condotta ha portato a conseguenze legali gravi a seguito dell’incidente.