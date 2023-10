Minaccia di morte la ex: aveva promesso di essere cambiato

Arrestato dai carabinieri di Milano dopo che minaccia di morte la ex

Un uomo di 40 anni, originario di Catania, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato di morte la sua ex fidanzata.

Dopo essersi trasferito a Milano, aveva inizialmente promesso di cambiare e aveva concordato con la donna, che era rimasta a Catania e aveva 49 anni, di mantenere una relazione di amicizia.

Promette di essere cambiato, ma minaccia di morte la ex

Nonostante il suo trasferimento al nord, ha ripreso a perseguitare la donna in modo così insistente da costringerla a uscire di casa solo se accompagnata dai suoi genitori.

Nel giugno del 2021, questo uomo era stato denunciato dalla sua ex e aveva subito una condanna per lesioni aggravate. Dopo essere stato rilasciato nel gennaio del 2023, ha contattato la donna, facendole delle promesse di cambiamento e accettando di rimanere amici, considerando il suo imminente trasferimento a Milano.

Le minacce di morte alla ex

A partire da giugno, ha iniziato a tormentarla con incessanti telefonate, spesso fino a 20 al giorno. Pretendeva di sapere costantemente dove si trovasse e con chi, minacciandola con frasi terribili come “ti ammazzo se ti vedo con un altro“.

Queste minacce venivano perpetrate tramite telefonate, comprese quelle fatte durante il matrimonio del figlio della donna, avvenuto nei primi giorni di settembre. Da quel momento in poi, la donna non ha più osato uscire da sola, se non in compagnia dei suoi genitori, anche se aveva bloccato il numero dell’ex.

La denuncia della donna

Nel corso del mese di settembre, la donna ha finalmente deciso di sporgere denuncia. In seguito a questa denuncia, il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto l’arresto dello stalker, che è stato eseguito dai carabinieri etnei.