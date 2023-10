Aggredito l'operatore ATM: a Loreto due donne e un uomo si sono scagliate contro la dipendente. Ora è in ospedale

Di recente, un altro sconcertante episodio di aggressione ha colpito un dipendente dell’ATM, l’azienda di trasporti pubblici di Milano. La vittima, una giovane donna di 31 anni, è stata brutalmente attaccata nella notte a Loreto, mentre svolgeva il proprio servizio. Gli aggressori erano due donne e un uomo che stavano cercando di eludere i tornelli senza biglietto. Questo tragico episodio è solo l’ultimo di una serie di incidenti simili che coinvolgono il personale ATM.

Aggredito operatore ATM: violenta aggressione e conseguenze

Il 20enne aggressore si è scagliato immediatamente contro la dipendente, insultandola con frasi offensive come “tro** di mer**”. Le due donne che lo accompagnavano hanno seguito il suo esempio, rendendo la situazione ancora più minacciosa. Nel tentativo di allontanarsi da loro, la dipendente è inciampata e caduta, riportando ferite alla schiena e al collo che hanno reso necessario il suo ricovero presso il pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.

Aggredito operatore ATM a Loreto: impegno dei sindacati per la sicurezza sul lavoro

Questa aggressione non è un caso isolato, e il personale dell’ATM è costantemente esposto a situazioni di pericolo. I sindacati, attraverso scioperi e manifestazioni, continuano a lottare per ottenere maggiori misure di sicurezza sul lavoro. È fondamentale che le autorità prendano sul serio questa richiesta e mettano in atto azioni concrete per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti del trasporto pubblico.

Necessità di leggi e sanzioni più severe

Questi eventi drammatici mettono in evidenza la necessità di leggi e sanzioni più severe per punire coloro che commettono aggressioni verbali, minacce e intimidazioni nei confronti del personale addetto ai servizi pubblici. Solo con misure rigorose e un impegno costante si potrà sperare di prevenire futuri episodi di violenza e di degrado nelle stazioni di metropolitana e su altri mezzi pubblici.