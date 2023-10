Aggredito operatore ATM e finisce in pronto soccorso. l'episodio ha scosso il centro della città.

Nel cuore di Milano, in un tranquillo pomeriggio, si è verificato un drammatico episodio in cui un operatore ATM è stato aggredito da due giovani presso la stazione Duomo.

I responsabili dell’aggressione sono stati identificati come due giovani tunisini di 17 anni, entrambi ospiti di “Casa Jannacci,” un centro di accoglienza locale. La loro identificazione è stata un passo cruciale nelle indagini sull’incidente.

Operatore ATM aggredito: l’episodio

L’aggressione è avvenuta poco prima delle ore 15 presso la stazione Duomo, che fa parte della linea gialla di Milano. La situazione è emersa quando un controllore ha intercettato i due giovani che stavano cercando di viaggiare senza il dovuto biglietto. Questo ha innescato una serie di eventi che hanno portato all’aggressione dell’operatore ATM.

Dopo qualche minaccia e all’urlo di “noi non paghiamo”, infatti, i giovanissimi hanno anche dato due pugni al petto dell’agente Atm, un 48enne che è poi finito in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Un terzo giovane, un 23enne egiziano che era con loro, è stato anche lui indagato per lo stesso reato perché ha cercato di colpire gli agenti, che lo hanno immobilizzato con lo spray al peperoncino.

Reazioni del sindacato: l’appello per la sicurezza sul lavoro

Dopo l’incidente, il sindacato Uiltrasporti ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori front line.

Questi dipendenti, che operano direttamente con il pubblico, svolgono un ruolo fondamentale nei servizi di trasporto pubblico e meritano protezione.

Il sindacato chiede che vengano adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i lavoratori front line durante il loro servizio. Queste misure potrebbero includere presidi di sicurezza aggiuntivi, come personale di sicurezza o forze dell’ordine, presso le stazioni o sui mezzi di trasporto.

La sicurezza sul posto di lavoro è un aspetto cruciale che dovrebbe essere garantito a tutti i lavoratori. Per evitare che episodi come l’aggressione all’operatore ATM si ripetano, è fondamentale affrontare il problema della sicurezza sul posto di lavoro.