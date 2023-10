Indetto un nuovo sciopero generale di tutti i trasporti pubblici. Disagi possibili per il 20 ottobre

Il sciopero generale trasporti previsto per il 20 ottobre 2023 avrà un notevole impatto sulla mobilità in Italia. Questa manifestazione coinvolgerà il personale di aziende di trasporto locali come Atm a Milano, nonché delle aziende ferroviarie Trenord e Trenitalia.

Orari dei treni durante lo sciopero generale trasporti

I servizi ferroviari saranno sottoposti a rischio per un intero giorno a causa dello sciopero generale trasporti. Secondo le informazioni pubblicate sul portale dedicato agli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è previsto che il personale di Trenord e Trenitalia possa interrompere le operazioni dalle 21 di giovedì 19 ottobre alle 21 del venerdì 20 ottobre. Nonostante ciò, per quanto riguarda l’azienda dei treni regionali di Trenord, le fasce orarie di garanzia non sono state ancora comunicate, ma verranno definite.

Le motivazioni dello sciopero

Questo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas e Adl Varese, e vedrà la partecipazione di lavoratori addetti alle autostrade e del settore aereo.

L’obiettivo di questa azione è attirare l’attenzione su questioni relative al settore dei trasporti e al benessere dei lavoratori. La situazione sarà in continua evoluzione, quindi è consigliabile rimanere informati sugli sviluppi relativi allo sciopero generale trasporti.