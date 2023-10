Critica la situazione di Fedez, ricoverato in ospedale per emorragie

L’artista italiano, Fedez, è stato ricoverato in ospedale giovedì scorso a causa di due ulcere e complicazioni legate a emorragie interne. Le sue condizioni di salute non mostrano segni di miglioramento significativo, secondo le ultime informazioni provenienti dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Ulteriori emorragie richiedono una trasfusione

Nelle ultime notizie, è emerso che il rapper ha sperimentato un’ulteriore emorragia domenica, che ha reso necessaria una nuova trasfusione di sangue. Questo sviluppo indica che il suo ricovero prolungherà ulteriormente il suo soggiorno in ospedale, a differenza di quanto inizialmente ipotizzato.

Accanto a Fedez, c’è la moglie Chiara Ferragni, che è tornata d’urgenza da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda.

L’opinione del chirurgo

Sabato, il professor Massimo Falconi, il chirurgo che aveva operato Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva rassicurato sulle condizioni del rapper. Tuttavia, ha dichiarato che i medici lo terranno in ospedale per almeno 3-4 giorni per garantire una stabilità dei parametri vitali e dell’emocromo prima di poter essere eventualmente dimesso.

Titolo H2: Il Ricovero di Fedez e il Ringraziamento ai Medici

Fedez aveva inizialmente accusato un malessere improvviso mentre si trovava in aeroporto, pronto per partire per Los Angeles con il suo staff. È stato quindi ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove i medici hanno scoperto le due ulcere con emorragia interna. L’artista ha ringraziato pubblicamente il personale medico su Instagram, definendo il loro intervento come un salvataggio della sua vita.

Chiara Ferragni torna a casa d’urgenza

Chiara Ferragni, che era a Parigi per impegni di lavoro per la settimana della moda, è tornata immediatamente in Italia a causa dell’emergenza. Ha condiviso sui social media una foto che la ritraeva mano nella mano con l’amica Chiara Biasi, ringraziando quest’ultima per essere salita con lei sul primo volo di ritorno a casa a causa dell’imprevisto.