In 20mila per il concerto di Fedez e J-ax: boom di malori e una denuncia

Quasi 200 persone hanno richiesto l'intervento del personale sanitario: quattro sono state trasportate in ospedale

Nella serata di martedì 28 giugno piazza Duomo ha ospitato ben 20 mila persone. La festa “Love Mi” ha riscosso un grandissimo successo.

Concerto Fedez e J-Ax: una maratona musicale di 6 ore

Il concerto gratuito, durato sei ore, era organizzato da Fedez e J-Ax per raccogliere fondi a favore di “Amici di Tog“, onlus che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse, come paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardi mentali.

I due protagonisti hanno riproposto i loro successi più noti -da “Vorrei ma non posto” a “Italiana” passando per “Ostia Lido” e “Mille”- facendo scatenare il pubblico, che già dalle 10 di mattina aveva preso d’assalto la piazza per conquistare la posizione migliore.

Concerto Fedez e J-Ax: oltre 190 malori per il caldo

Anche polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno presidiato la piazza fin dal mattino, al fine di effettuare tutti i controlli ai varchi di ingresso.

Stando a quanto reso noto dalla Questura, sono state più di 190 le persone che hanno avuto bisogno dell’intervento del personale sanitario, quasi tutte colte da malore per il caldo. Quattro sono state trasportate in ospedale: tre in codice verde e una in codice giallo.

Concerto Fedez e J-Ax: scatta una denuncia per atti osceni

Durante il concerto la Polizia di Stato ha controllato oltre 200 persone, accompagnandone sei in Questura.

Una è stata indagata per atti osceni in presenza di minori e un’altra per resistenza a pubblico ufficiale. Infine, un venditore ambulante è stato sanzionato per la vendita di bevande in bottiglie di vetro, vietate per l’occasione.

