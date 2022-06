Concerto Love Mi Fedez e J-Ax: tutte le info utili per partecipare

Come partecipare, gli orari della metro e come arrivare: tutto quello che c'è da sapere.

Nella giornata di martedì 28 giugno, in piazza Duomo, andrà in scena il concerto Love Mi, l’evento benefico dove Fedez e J-Ax insieme a tanti artisti sosterranno Tog – Together To Go, una onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Concerto Love Mi Duomo: i cantanti

Sul palco di Piazza del Duomo saranno protagonisti Fedez e J-ax, che si alterneranno per cantare le hit più amate dei fan. Tra gli ospiti che si esibiranno nel corso della serata ci saranno:

Ariete

Beba

Cara

Dargen D’Amico

Fedez

Frada

Ghali

J-AX

Miles

MYDRAMA

M¥SS KETA

Nitro

Paky

PAULO

Rhove

Rosa Chemical

Rose Villain

Mara Sattei

Shiva

Tananai

Tedua

Chi condurrà la serata? Alla conduzione sono state chiamate Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato.

L’evento sarà trasmesso su Mediaset Inifinity dalle 18 e su Italia 1 dalle 19.

Concerto Love Mi Duomo: come partecipare

Il concerto -completamente gratuito- inizierà in Piazza Duomo alle 18:00. Per partecipare è fondamentale seguire delle semplici regole.

In piazza Duomo potrà accedere un numero contingentato di persone. È prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo.

Inoltre, ci sarà un’area riservata ai disabili sul sagrato del Duomo (il punto di accesso dedicato sarà da via Carlo Maria Martini).

Concerto Love Mi Duomo: gli orari della metro

Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse alle ore 14:00. Per raggiungere piazza Duomo sarà possibile scendere alle fermate vicine: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi.

La vicesindaco Anna Scavuzzo ha firmato un’ordinanza che dalle 8 di martedì 28 alle 3 di mercoledì 29 vieterà in piazza Duomo e nell’area circostante di introdurre, vendere e comprare contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse, aste per selfie, fuochi d’artificio e bombolette spray. Stop anche ai chioschi di street food.

