Milano Fashion Week 2023: orari, sfilate, calendario

Orari, sfilate, calendario ed eventi della Milano Fashion week 2023

La Milano Fashion Week 2023 è finalmente arrivata, portando con sé un’atmosfera di glamour e innovazione nel mondo della moda. In questo articolo, esploreremo tutti i dettagli e gli eventi imperdibili di questa straordinaria settimana della moda milanese.

Diesel e la Gigante Installazione: Motori Accesi per la Milano Fashion Week 2023

L’attesissima Milano Fashion Week 2023 ha preso il via con un colpo di fulmine grazie all’evento di Diesel e alla sua spettacolare installazione. Scopri di più su questa entusiasmante apertura e cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Il Calendario Pieno di Eventi: Milano Fashion Week 2023

La settimana della moda milanese si svolgerà fino al 25 settembre, con un calendario ricco di oltre 170 appuntamenti, tra cui 67 sfilate (5 in formato digitale). Approfondiamo le attività in programma e come puoi partecipare a questa celebrazione della moda.

Live Streaming: Segui gli Show della Milano Fashion Week 2023

La Milano Fashion Week 2023 si apre al mondo, con tutti gli show trasmessi in diretta streaming sui canali della Camera Nazionale della Moda Italiana. Scopri come goderti gli spettacoli in tempo reale, ovunque tu sia.

Eventi Clou: Moschino, Gucci e Altri Grandi Nomi

La Milano Fashion Week 2023 presenta una serie di eventi clou, tra cui la celebrazione del 40° anniversario di Moschino e l’atteso debutto del nuovo direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno. Sveliamo le ultime novità e le aspettative per questi grandi nomi della moda.

Nuovi Talentuosi Direttori Creativi: Bally e The Attico

La Milano Fashion Week 2023 non è solo un palcoscenico per i grandi nomi, ma anche per i nuovi talenti. Scopri il debutto del nuovo direttore creativo di Bally, Simone Bellotti, e il fashion show del brand emergente The Attico, fondato da Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio.

Gran Finale con Giorgio Armani: Milano Fashion Week 2023

La Milano Fashion Week 2023 chiude in grande stile con la presentazione della collezione maschile di Giorgio Armani nella storica sede di via Borgonuovo.

Questa guida ti tiene aggiornato su tutto ciò che c’è da sapere sulla Milano