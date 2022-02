MFW 2022: Armani invita i dipendenti alla sfilata di Emporio

Il gesto simbolico di Giorgio Armani, in segno di riconoscimento e gratitudine

In occasione della Milano Fashion Week, nella giornata di giovedì 24 febbraio, Giorgio Armani ha invitato 400 suoi dipendenti a partecipare alla sfilata di Emporio Armani.

Dipendenti Armani alla sfilata Emporio: si torna in passerella

Dopo aver annullato la sfilata dell’ultima stagione Uomo, Giorgio Armani torna in passerella più determinato che mai.

Grazie all’allentamento delle misure di contenimento e all’abbassamento dei contagi, è tempo di Fashion Week con sfilate dal vivo.

Dipendenti Armani alla sfilata Emporio: il gesto simbolico

La maison sottolinea in una nota: “Preso atto della possibilità di ripristinare la capienza totale in location per le sfilate, Giorgio Armani ha deciso di destinare i circa 400 posti aggiuntivi ai dipendenti dell’azienda”. Un gesto simbolico, in segno di riconoscimento “per il lavoro che viene svolto quotidianamente all’interno del Gruppo e di gratitudine per l’impegno profuso da tutti in questi ultimi due anni di pandemia”.

Dipendenti Armani alla sfilata Emporio: il collante tra centro e periferia

Re Giorgio, ancora una volta, ci mette la faccia: la sua capacità di parlare con la gente “della strada” e con le star fa da collante per il suo impero, cucendo il centro con la periferia. D’altronde, è dalle piccole cose che si nota l’inclusività popolare.

