Milano Fashion Week: eventi e vip presenti alle sfilate di moda

Tra i protagonisti spiccano anche giovani influenze e tiktoker

In questi giorni la città è popolata da giornalisti, addetti ai lavori, ma anche da celebrità e influencer pronti a contendersi l’ambitissimo front row, la prima fila delle sfilate dei marchi più famosi.

Milano Fashion Week: le celebrities presenti

Alla settimana più glamour dell’anno non mancheranno Heidi Klum, Gigi Hadid, Miriam Leone e Chiara Ferragni.

All’evento di About You hanno partecipato Heidi Klum con la figlia Leni e la modella Alessandra Ambrosio. Nei giorni precedenti Gigi Hadid ha confermato il suo ritorno a Milano con una breve story su Instagram. La supermodella e attrice britannica Cara Delevingne, invece, sarà assente a causa di seri problemi di salute.

Alla sfilata di Diesel non è passata inosservata Julia Fox, con un total look in vernice e uno smokey eyes audace.

Alla stessa presentazione era presente anche Ester Exposito, la modella e attrice nota per la sua interpretazione nella serie tv spagnola Élite. Immancabili le ex veline Melissa Satta e Elisabetta Canalis, le quali hanno preso parte anche all’evento di Alberta Ferretti.Miriam Leone ha scelto la sfilata di Fendi, incantando tutti i presenti con un outfit rosa confetto. Infine, ultima ma non per importanza, la regina supersexy dei social: Chiara Ferragni, che parteciperà alle sfilate di tutti i principali brand di primissima fascia.

Milano Fashion Week: influencer e TikToker

Non solo vip, alla settimana della moda milanese parteciperanno anche molti volti nuovi, giovani artisti, influencer e TikToker, tra cui Mattia Stanga, Elisa Maino e Khaby Lame.

Il consiglio, a tutti coloro che passeggeranno nel capoluogo lombardo in questi giorni, è quello di tenere alla mano lo smartphone per immortalare tutte le celebrities presenti in città questa settimana: via libera ai selfie.

