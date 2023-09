Il progetto Exmt prevede la costruzione di nuove case nell'ec zona Trotto

Il Progetto Extm sta per cambiare il volto di Milano con 700 nuove case a prezzi convenienti. Questo ambizioso progetto di riqualificazione urbana, noto come Progetto Extm, è destinato a trasformare l’area dismessa dell’ex Trotto in un vivace quartiere a canone concordato.

700 nuove case a Milano: caratteristiche chiave del progetto Extm

Il Progetto Extm prevede la creazione di un quartiere urbano moderno nel quartiere San Siro di Milano, con un investimento stimato di 450 milioni di euro. Questa iniziativa offrirà 700 residenze, alcune già arredate, e ulteriori 600 appartamenti sul mercato libero. Un’ampia area verde di 50.000 metri quadrati, seguendo il tracciato storico della pista dell’ex Trotto, farà parte integrante di questo progetto innovativo.

Sostenibilità e opportunità economiche con la costruzione di 700 nuove case a Milano

Uno degli aspetti distintivi del Progetto Extm è l’attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo nuovo quartiere non solo migliorerà la qualità della vita, ma contribuirà anche a ridurre le emissioni e a combattere le disuguaglianze. Inoltre, il progetto prevede un mercato urbano di 3.600 metri quadrati, laboratori di artigianato locale e spazi per attività di comunità, offrendo opportunità di lavoro e affitto a canone concordato.

Servizi per l’infanzia e lo sport

Il Progetto Extm non trascura le esigenze delle famiglie e dei bambini. Saranno disponibili un asilo nido con 60 posti, di cui metà a canone concordato, e una scuola dell’infanzia pubblica con una capacità di 125 bambini. Gli abitanti avranno anche accesso a impianti sportivi con tariffe agevolate, promuovendo uno stile di vita attivo.

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha accolto con favore questa iniziativa, affermando che “la riqualificazione dell’area dell’Ex Trotto porterà alla nascita di un nuovo quartiere sostenibile, riducendo le emissioni e potenziando le opportunità offerte ai cittadini”.

Il Progetto Extm rappresenta una nuova speranza per Milano, un’opportunità di vivere in un quartiere moderno, sostenibile ed economico. Con un forte impegno per la comunità locale e l’ambiente, questo progetto sta delineando un futuro luminoso per la città.