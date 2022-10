Sostenibilità, il Comune di Milano presenta l’app ‘Climate Campaigners’

Il capoluogo meneghino aderisce a un circuito di città che promuovono stili di vita e comportamenti virtuosi

In occasione della Milano Green Week, il Comune di Milano presenta la nuova applicazione ‘Climate Campaigners’.

App ‘Climate Campaigners’ Milano, Grandi: “Ognuno di noi potrà fare qualcosa per l’ambiente”

L’app ha l’obiettivo di invogliare i cittadini ai comportamenti sostenibili.

Gli ambiti principali sono quattro:

risparmio energetico

mobilità

spreco alimentare

scelte di consumo meno impattanti

L’app nasce nell’ambito dell’omonimo progetto europeo, che vede coinvolte varie altre città, tra cui Pesaro.

Elena Grandi, assessore all’ambiente e verde, ha affermato: “La crisi climatica e ambientale riguarda tutti noi. Soltanto modificando collettivamente i comportamenti rendendoli più sostenibili e giusti potremo invertire la rotta e mettere in atto azioni in grado di tutelare il pianeta e di garantire un futuro migliore al alle nuove generazioni.

Grazie a questa app ognuno di noi potrà fare qualcosa per l’ambiente in modo facile e divertente aiutando Milano a essere più verde, resiliente e sostenibile”.

App ‘Climate Campaigners’ Milano: le sfide

Ogni utente potrà decidere in cosa migliorarsi e mettersi alla prova grazie alle ‘challenge’ proposte. Tra le sfide emergono “lavaggio a secco” e “entra nel circuito del riciclo”: si riceveranno consigli su come lavare gli indumenti in modo sostenibile riducendo lo spreco di acqua e di elettricità, oppure verranno proposti suggerimenti su come eseguire la raccolta differenziata correttamente.

Superando le sfide, si potranno guadagnare ‘City Coins’, sconti e agevolazioni presso le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Attualmente l’app è disponibile in 13 città: Milano, Pesaro, Dublino, Lahti, Izmir, Linz, Grenoble, Malmö, Freistadt, Vilnius, Skopelos, Trois-Rivières, La Libertad, Città del Capo e Dafini.

