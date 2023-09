Il Municipio 7 e 8 richiedono una gestione migliore degli eventi a San Siro

Nell’estate del 2023, San Siro è stato il palcoscenico di 20 concerti, ma questa festa musicale ha portato con sé un problema crescente: la sosta selvaggia. Durante questo periodo, i vigili urbani di Milano hanno inflitto oltre 10.000 multe per violazioni varie legate alla sosta. Tra le sanzioni, oltre 3.000 multe per chi ha parcheggiato sul verde pubblico, oltre 2.000 per l’occupazione di strisce gialle riservate ai residenti e altre 3.000 per l’occupazione di spazi blu senza pagamento, senza dimenticare le soste irregolari sui marciapiedi.

La Richiesta dei Municipi 7 e 8: Una Gestione Migliore

I Municipi 7 e 8 di Milano hanno sollevato la questione della gestione della sosta in occasione di eventi come i concerti a San Siro. Ritenendo che stabilire semplicemente un limite massimo di eventi (a giugno è stato fissato un tetto massimo di 34 eventi tra i Meazza e gli altri impianti) non sia sufficiente, gli amministratori locali hanno sottolineato la necessità di una gestione più efficace dei parcheggi. Inoltre, è stato sollevato il tema della capacità massima di ciascun sito e la necessità di evitare la sovrapposizione di eventi in diverse aree della città.

Una Speranza per una Sosta Migliore a San Siro

“Non è il concetto stesso di concerti ad essere problematico”, ha affermato Silvia Fossati, rappresentante del Municipio 7. “Ciò che chiediamo è una gestione più attenta ed efficace di tali eventi per minimizzare gli inconvenienti legati alla sosta.” I Municipi 7 e 8 sperano che questa discussione porti a una migliore organizzazione degli eventi futuri e a una soluzione per la sosta selvaggia durante le manifestazioni a San Siro.