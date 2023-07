Lo stadio San Siro potrebbe essere salvo: la nota del Comune

Lo stadio di San Siro potrebbe essere salvo e non verrà abbattuto

Probabilmente lo stadio Meazza rimarrà lì dov’è: un’ottima notizia per i milanesi che nell’ultimo periodo hanno già dovuto salutare una struttura storica.

Decisione, però che mette a rischio il futuro delle squadre della città, che progettano già di spostarsi. L’Inter, infatti, cerca già una nuova sede nel comune di Rozzano, e il Milan a San Donato Milanese.

Lo stadio di San Siro, dunque, potrebbe essere salvo, ed essere utilizzato in futuro per altri scopi.

La decisione della Soprintendenza non è ancora arrivata in maniera ufficiale, ma sembrerebbe ormai una decisione presa.

Lo stadio di San Siro potrebbe essere salvo: le conseguenze per Milan e Inter

Il vincolo culturale imposto sullo stadio di San Siro impone che questo non possa essere abbattuto per fare spazio a nuove strutture. Ciò potrebbe compromettere i progetti di Milan e Inter, che già si godevano la costruzione del loro nuovo stadio.

I nero e azzurri, infatti, stanno già valutando di spostarsi al di fuori del comune meneghino, e di cercare la loro sede presso il comune di Rozzano.

Allo stesso tempo i rosso e neri hanno già avviato le pratiche per la costruzione del nuovo stadio a San Donato Milanese.

La decisione di Palazzo Marino nel tenere vivo lo storico stadio vorrebbe suscitare ripensamenti nelle due squadre di mantenere questo come loro sede ufficiale, anche se i due club calcistici sembrano più che determinati a proseguire con i loro progetti.

Il futuro dello stadio Meazza

Anche se non è ancora ufficiale e non vi è conferma dalla Soprintendenza, lo stadio di San Siro potrebbe essere salvo e non essere abbattuto. Tuttavia, data la determinazione di Milan e Inter a cercare la loro nuova sede al di fuori del capoluogo lombardo, questo potrebbe rimanere inutilizzato.

Il vincolo culturale, infatti, impone che questo non possa essere abbattuto e impedisce ampie ristrutturazioni che cambierebbero radicalmente l’impianto, lasciando quindi il malcontento nei club calcistici.

Attualmente, gli unici eventi che potrebbero essere programmati per lo stadio sono la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 e una futura finale di Champions League.

Potrebbe, inoltre, rimanere sede di alcuni concerti.

Nulla però è ancora certo, e sul futuro dello stadio di San Siro c’è ancora molto su cui discutere.