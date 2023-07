La finale di Champions League potrebbe essere a Milano: Sala spera che sia a San Siro nel 2026.

Dopo la candidatura di San Siro per ospitare a Milano la finale di Champions League nel 2023, ecco le dichiarazioni del sindaco Beppe Sala.

Milano candidata con San Siro per ospitare la finale di Champions League

La conferma arriva direttamente dalla UEFA: Milano si è candidata per ospitare la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027. La speranza è quella di poter rendere protagonista il capoluogo lombardo di uno dei momenti più cruciali dell’anno quando si parla di calcio europeo. Lo stadio di riferimento sarà quello di San Siro, ma non è l’unica struttura che si è candidata. In lizza per diventare lo stadio che ospiterà la finale di UCL c’è anche Budapest con la sua la Puskas Arena. I dossier definitivi dovranno essere consegnati a febbraio del prossimo anno e, se non dovessero esserci variazioni particolari nelle candidature, saranno proprio questi due stadi europei a dividersi le finali di Champions League per gli anni 2026 e 2027.

Perché Sala spera nella finale di Champions a Milano

Riguardo alla candidatura dello Stadio Meazza come palcoscenico della prestigiosa finale di Champions League il sindaco Beppe Sala non ha tardato a manifestare il suo entusiasmo. L’esperienza vissuta da Istanbul, infatti, anche se sfortunata per la protagonista italiana, si è rivelata un momento importantissimo per la città. Sala, che spera che Milano possa aggiudicarsi la finale del 2026 in modo da poterla vivere da sindaco della città, ha dichiarato che se le candidature per 2026 e 2027 resteranno invariate, saranno proprio Milano e Budapest a ospitare le prestigiose finali UCL. Mentre i piani per un nuovo stadio per Inter e Milan non sono ancora in concreta via di definizione, la candidatura dello Stadio Meazza per ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027 conferma l’importanza del capoluogo lombardo per il mondo del calcio internazionale.

LEGGI ANCHE: Nuovo stadio San Siro, il sindaco Sala: “Con buona probabilità si farà”