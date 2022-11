Stadio San Siro: le parole di Beppe Sala e il dibattito pubblico

"San siro non è l'unico problema di Milano" afferma il sindaco Beppe Sala dopo le polemiche durante la conferenza sul dibattito pubblico

Il 18 novembre 2022 si è chiuso il dibattito pubblico relativo alle sorti dello stadio San Siro di Milano e alla costruzione di uno nuovo. Beppe Sala era intervenuto sulla questione in seguito a diverse polemiche relative alla conferenza stampa sul dibattito pubblico.

Cosa ha detto?

Lo stadio San Siro non è l’unico problema di Milano

Il sindaco Beppe Sala interviene sulle polemiche di alcuni esponenti del Partito Democratico dopo la conferenza stampa sul dibattito pubblico sul tema San Siro. Chiarisce che questo dibattito è una questione comunale e che come tale verrà attivato e scelto un un coordinatore che andrà in commissione per esprimersi. Infatti così è accaduto. Il dibattito si è concluso il 18 novembre 2022 e la relazione finale è stata pubblicata.

Stadio San Siro: le parole di Andrea Pillon e la relazione finale del dibattito pubblico

Andrea Pillon ha sintetizzato i punti cruciali della relaizione finale del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano. Pare che ci sia un punto d’incontro sul pensare che i club milanesi abbiamo bisogni di uno stadio di proprietà nuovo, sicuro e al passo con i tempi. Si è parlato anche di ristrutturazione ma le squadre si son poste contro ritenendola un’ipotesi non percorribile.

Infatti loro hanno già in mente un impianto che abbia tutte le caratteristiche che si sono prefissati. Per quanto riguarda la capienza, il progetto prevede che vengano ridotti a 60 000. Questa decisione non porterà ad un aumento dei costi dei bigllietti o degli abbonamenti. Si è parlato di traffico in maniera dettagliata e si pensa ad un’eventuale introduzione della ZTL e dei parcheggi.