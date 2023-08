Nubifragi a Milano: in due giorni caduta la pioggia di un mese

Nuovi nubifragi a Milano e la città è in ginocchio. Granelli: "è necessario prevenire"

Ancora Nubifragi a Milano, e nel corso di due giorni a Milano, si è abbattuta una quantità di pioggia equivalente a quella tipica di un intero mese, a causa di forti nubifragi. Secondo i dati dell’agenzia Arpa relativi ai temporali delle ultime 48 ore, Vigevano è stata particolarmente colpita. L’allerta meteo a Milano rimarrà attiva fino alle 9 di martedì, a causa del rischio di vento forte e temporali moderati.

Durante la mattinata del 28 agosto, un nuovo temporale ha causato disagi e allagamenti, interessando strade e sottopassaggi. I temporali hanno portato a punte di pioggia di 35 millimetri all’ora (in 15 minuti) e, nelle ultime 48 ore, picchi di 79 millimetri, con un nubifragio particolarmente intenso che ha devastato Vigevano. Questo volume di pioggia a Milano, secondo Marco Granelli, assessore alla protezione civile, è quasi uguale alla media delle precipitazioni di agosto degli ultimi 40 anni. I parchi recintati e i cimiteri sono rimasti chiusi per l’intera giornata di lunedì, mentre l’Idroscalo è stato chiuso su ordine della Città metropolitana. L’ordinanza che vieta l’accesso a parchi e aree verdi durante le allerta meteo sarà valida fino al 31 agosto.

Sfide e Riflessioni: Affrontare gli Impatti dei Cambiamenti Climatici e i Nubifragi di Milano

Granelli ha sottolineato l’importanza di prevenire e affrontare situazioni simili, adottando misure a breve, medio e lungo termine per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ha inoltre enfatizzato la necessità di uno stile di vita sostenibile e di progetti di difesa, come il sistema di vasche di contenimento degli straripamenti. L’agenzia Arpa ha fornito dati sui temporali, segnalando precipitazioni fino a 290 millimetri in alta quota e oltre 164.000 fulmini in Lombardia. L’attuale fase di bassa pressione ciclonica è prevista che continuerà fino a lunedì.

Nelle aree pianeggianti, le precipitazioni diminuiranno gradualmente, con temperature sotto la media. Inoltre, è stato consigliato di evitare i sentieri nel Parco del Ticino, in quanto i temporali hanno reso molti di essi inagibili. Il direttore del parco ha dichiarato che ci vorranno settimane per ripristinare l’ambiente.