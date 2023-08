Dopo il Maltempo a Milano il bilancio dei danni: 50mln di euro e 5 mila alberi uccisi

Martedì 01 agosto sono state riunite le squadre di intervento per un punto sulla situazione e per stilare un piano di intervento. Dopo il maltempo a Milano, il bilancio dei danni conta circa cinquemila alberi caduti, tra cui più della metà erano centenari. Tra gli alberi uccisi dal maltempo ci sono anche alcuni che erano installati da decenni e poche piante di pochi anni.

Dopo una settimana dal devastante temporale del 25 luglio, finalmente si fa un punto sulla situazione. Solo a Milano si contano danni per un importo totale di 50 milioni di euro. Una cifra troppo alta per ripristinare il tutto in fretta.

E con l’arrivo dei nuovi temporali, la città meneghina teme che il bilancio potrebbe aumentare.

Dopo il Maltempo a Milano, il bilancio dei danni: Sala ribadisce che Milano è in stato di emergenza

“Insieme ad Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere” ha detto il Sindaco Sala.

“Entro fine agosto torneremo alla normalità” ha poi rassicurato i cittadini.

È poi intervenuto sulle linee Atm dichiarando che ad oggi l’83% della rete è tornato in funzione. Nonostante la situazione dei filobus è ancora messa male, si riesce comunque a sopperire alle mancanze con gli autobus.

Promette, infine, ai cittadini di ripiantare tutti gli alberi caduti “Cercheremo di piantare alberi già adulti in sostituzione di quelli abbattuti. Aziende e cittadini si sono già offerti di sostenerci in questa ripiantumazione”.

Maltempo a Milano: il bilancio dei danni

Il 1 agosto è stato fatto un punto della situazione e se la maggior parte delle criticità è stata risolta, restano ancora molti interventi da fare.

Ad oggi gli interventi restanti sono 2.500.

“Il Nuir e il reparto strade sta già lavorando per ripristinare la segnaletica danneggiata” ha detto il Sindaco.

Gli alberi in strada sono stati quasi tutti recuperati, e la situazione dei mezzi pubblici è nettamente migliorata. Ancora critica la rete di filobus, anche se si è provveduto a sostituire le linee con le corse degli autobus.

Nel weekend verranno ripristinati i tram 9 e 16 ancora inattivi, e le linee 90, 91 e 92 saranno sostituiti da autobus. Si prevede che i primi due torneranno in funzione per il 3 settembre.