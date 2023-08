Nuova ondata di maltempo a Milano: in arrivo nuovi temporali

In questi giorni il tempo è instabile e sembrerebbe che venerdì arriverà un altro temporale. Già nella giornata di martedì 01 agosto era prevista l’allerta gialla su tutta la Lombardia, che però poi è stata ritirata nel corso della giornata. Questa volta sempre non essere un falso allarme, ed entro venerdì ci sarà un calo delle temperature con nuovi temporali in arrivo.

Piogge e rovesci temporaleschi su basse pianure occidentali, e deboli piogge in graduale intensificazione nella fascia pomeridiana su basse pianure orientali. Questo è quanto dichiarato da 3B Meteo.

La conferma arriva anche dal Centro Meteo Lombardo, che nel bollettino di oggi si prevedono per venerdì 4 agosto possibili rovesci e temporali su tutti i settori della regione.

Maltempo a Milano: in arrivo nuovi temporali e temperature fuori stagione

Finora i milanesi hanno dovuto sopportare temperature oltre i 30°C nonostante il brutto tempo dei giorni scorsi.

Con la nuova ondata di Maltempo a Milano le temperature si abbasseranno fino a 17°C. In arrivo anche nuovi temporali, con almeno 20mm di pioggia.

Ci sarà un cambio repentino di condizioni meteo, con possibilità di venti forti.

La causa di questo nuovo maltempo è una profonda depressione che in queste ore è sulla Gran Bretagna, con rotta verso l’Italia settentrionale. Questa abbasserà il suo raggio d’azione tra giovedì e venerdì determinando un tempo instabile su tutta la regione.

L’instabilità potrebbe protrarsi per alcuni giorni.

Maltempo a Milano: nuovi temporali in arrivo e rischio di nuovi danni

Le squadre di intervento sono attualmente impegnate a ripristinare i principali disagi in preparazione dei nuovi temporali in arrivo per venerdì.

Le criticità sono ancora tante, anche se molte sono state ormai risolte. L’amministrazione spera di risolvere i principali disagi entro venerdì. Il Centro Operativo Comunale, inoltre, è già in allerta per intervenire qualora questa nuova ondata di maltempo a Milano rechi ulteriori danni.