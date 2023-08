A Milano è ancora emergenza meteo: in arrivo un altro temporale

Il meteo a Milano lancia ancora l’allarme: è in arrivo un altro temporale che colpirà il capoluogo lombardo. Si prevedono fenomeni intensi con forti precipitazioni e venti sopra la media, proprio come quelli che hanno colpito i giorni scorsi.

Regione Lombardia in collaborazione con la Protezione Civile hanno emesso un’allerta meteo a livello giallo, ovvero un rischio moderato. L’allarme è in vigore dalla mezzanotte di martedì 1 agosto fino alle 8 del mattino stesso.

Il Centro Operativo comunale monitorerà e coordinerà eventuali interventi di ripristino.

Meteo a Milano: le previsioni per questi giorni

Nella giornata di oggi, 31 luglio, la città è stata investita da correnti d’aria in quota che favoriscono il tempo di instabilità.

Nel tardo pomeriggio, quindi, è possibile che arriverà qualche precipitazione, con rovesci temporaleschi previsti in serata.

Su fasci alpini e prealpini bergamaschi e bresciani sono probabili temporali.

A Milano è in arrivo un nuovo temporale e la notizia mette in allarme l’amministrazione comunale, poiché da giorni le squadre di intervento sono al lavoro per il ripristino dei danni.

La precedente ondata di maltempo che ha colpito il territorio milanese, infatti, ha generato diversi disagi soprattutto alla mobilità.

Se questo temporale sarà forte come i precedenti, metterà ulteriormente in crisi una città già provata dai numerosi alberi caduti e pali reggifilo dei filobus abbattuti.

Nella giornata di domani è prevista una riunione tra l’amministrazione comunale e le squadre coinvolte negli interventi, per stilare un piano d’azione e fare il punto sui danni ancora da ripristinare.

In ogni caso, il Centro Operativo comunale è già in allerta e attivo nel caso dovessero essere necessari interventi di emergenza e di ripristino per nuovi disagi causati dal temporale previsto per questa notte.