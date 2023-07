Continua il lavoro incessante per risolvere i disagi dopo il nubifragio a Milano

A tre giorni dal nubifragio di Milano, la situazione è ancora piuttosto drastica con circa 700 vie interrotte a causa di alberi caduti o rami ancora sulla strada.

Nonostante il maltempo sia terminato da un pezzo, molti alberi che prima erano pericolanti ora sono caduti bloccando nuove vie, e la situazione ha cominciato a stabilizzarsi soltanto ieri sera giovedì 27 luglio.

“Fortunatamente le squadre di soccorso coordinate dal Centro Operativo del Comune di Milano crescono di giorno in giorno” ha detto il Sindaco Sala.

Il percorso della 90/91 è ormai quasi tutto libero, adesso le squadre sono attive sul Toscana Ripamonti e settimana prossima si procederà su tutte le vie secondarie.

“In questo momento, più che fare i bilanci dei danni stiamo cercando di intervenire sulle criticità maggiori. L’azione principale al momento si svolge su due piani: la liberazione delle strade e la normalizzazione del trasporto pubblico” ha detto il Sindaco in occasione delle celebrazioni per i 30 anni dalle strade di via Palestro.

Insiste poi, che i parchi devono essere riaperti entro la metà di agosto.

Vi sono ancora oltre 700 vie bloccate a causa di alberi caduti, da aggiungere ai problemi nel trasporto pubblico.

Così come il trasporto privato, anche il servizio bus risente della caduta degli alberi e ne conseguono corse interrotte o ritardi.

Non solo, la situazione tranviaria e dei filobus è ancora in stato di emergenza a causa di numerosi pali reggifilo abbattuti.

Il Sindaco ha richiesto per martedì una riunione con tutte le forze coinvolte nei lavori di ripristino e per fare un punto sui danni: “In questi giorni preferisco che tutte le forze in campo lavorino” ha detto il Sindaco.

Nubifragio a Milano: quando si tornerà alla normalità

Secondo il sindaco Sala è difficile tornare ad una quotidianità pre-nubifragio, e spera che il tutto sia risolto entro fine agosto.

“Chiedo ai cittadini di comprendere che non si può in un attimo ripristinare la situazione” ha detto, sottolineando che le squadre stanno lavorando da giorni per risolvere i disagi più gravi.

La città ha ripreso nel frattempo la sua normale routine con aziende in funzione e musei aperti.

Persistono, tuttavia, a rimanere chiusi soltanto i parchi, le scuole dell’infanzia e tutti quegli edifici allagati.