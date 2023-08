Il Maltempo a Milano colpisce ancora. i danni sono già ingenti

Dopo il Maltempo di fine luglio, e la seconda ondata di inizio agosto, ecco una nuova perturbazione che mette in ginocchio la città meneghina.

Le inclementi condizioni meteorologiche hanno scosso la quiete della città durante la scorsa notte, portando pioggia, temporali e raffiche di vento. La situazione è peggiorata al mattino con la continua pioggia, causando allagamenti e richiedendo interventi per la sicurezza.

Ancora maltempo a Milano: più di 100 interventi fatti dai vigili

La notte che ha segnato il passaggio tra la domenica 27 agosto e il lunedì 28 ha tenuto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano in uno stato di costante attività. In quella sola notte, il numero di interventi superava abbondantemente il centinaio, concentrandosi soprattutto nell’area est della città e nei dintorni. L’improvviso abbattersi di piogge torrenziali e temporali aveva creato situazioni di emergenza, richiedendo l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Anche nelle ore mattutine il maltempo non ha dato tregua, con ulteriori piogge che hanno causato allagamenti e il pericolo di alberi instabili. La dedizione dei vigili del fuoco nel fronteggiare tale mole di richieste di assistenza è stata ammirevole, dimostrando l’importanza dei loro sforzi nel mantenere la sicurezza della comunità.

Il meteo per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una situazione di continua instabilità atmosferica. La giornata di lunedì 28 agosto vedrà il transito di una parte fredda del sistema perturbato, portando con sé precipitazioni da moderate a forti, con possibili episodi convettivi in tutta la regione. Tuttavia, si prevede una graduale attenuazione nel corso del tardo pomeriggio-sera. I venti, da moderati a forti, caratterizzeranno buona parte della giornata, con maggiore intensità nelle aree meridionali e montane. In serata, si attenueranno gradualmente. Un generale calo delle temperature è atteso, con il limite di neve che si abbasserà considerevolmente. L’allerta meteo di codice arancione per rischio di temporali forti e problemi idrogeologici rimane in vigore su tutta la provincia, portando le autorità a mantenere una vigilanza costante sui fiumi e a implementare azioni preventive per ridurre i rischi di esondazioni.