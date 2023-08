Chiara Ferragni scende in campo per aiutare Milano: ecco cosa farà l'influencer per la città

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni si è messa in campo per aiutare Milano. Dopo il maltempo del 24 e 25 agosto, e la nuova allerta meteo prevista per il 4 agosto, Chiara Ferragni scende in campo per aiutare Milano a rialzarsi dopo tutti i danni subiti dalle alluvioni passate, e per aiutare con i danni che le nuove ondate di maltempo potrebbero causare.

Si è quindi messa in contatto con il Sindaco Beppe Sala per capire in che modo può essere d’aiuto, e per preparare una strategia di intervento.

Maltempo a Milano: le criticità della città meneghina

Chiara Ferragni ha discusso a lungo con Beppe Sala sulle criticità ancora in atto nel capoluogo lombardo. “Il Sindaco mi ha spiegato che sta facendo il possibile per riportare la città alla normalità. Da una prima stima dei danni si parla di 50 milioni di euro, una cifra assurda”. Aggiunge poi che secondo il sindaco spesso mancano le attrezzature straordinarie per spostare fisicamente gli alberi, e quindi i lavori vengono ulteriormente rallentati da questa condizione.

Chiara Ferragni scende in campo per aiutare Milano: cosa farà

L’influencer più amata dagli italiani ha deciso di scendere in campo e mettersi in gioco per risollevare Milano.

Ha deciso quindi di partecipare al progetto “Milano per gli alberi“, lanciato da Palazzo Marino nei giorni scorsi. Il progetto prevede un Iban aperto al pubblico per le donazioni di imprese e privati per ripiantare i 5 mila alberi caduti e ripristinare il verde pubblico.

I fondi raccolti saranno interamente utilizzati per la sostituzione degli alberi caduti con piante già adulte. Eventuale rimanenza sarà utilizzata per la sistemazione di aree verdi per il ripristino di pavimentazioni, giochi, panchine, recinzioni ammalorate, e sistemazioni di aree giochi e aree cani.

Gli assessori Marco Granelli per la sicurezza, Emmanuel Conte per il Bilancio, ed Elena Grandi per il verde pubblico, intervengono chiedendo aiuto a tutti i cittadini che si sono proposti a dare una mano, ribadendo che la raccolta fondi istituita sarà solo uno dei tanti strumenti messi in gioco per restituire Milano come era prima delle alluvioni.