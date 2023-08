Ancora Allerta meteo a Milano, questa volta arancione. Rischio grandinate e nubifragi e previste chiusure

Torna l’allerta meteo arancione in Lombardia con previsione di nubifragi e grandinate. L’allerta è stata emessa nella mattinata di oggi e entro la serata tornerà la condizione di maltempo a Milano. Nei giorni scorsi già era stata emessa l’allerta gialla su tutta la Lombardia, ritirata poi nel corso della giornata a causa dell’instabilità del tempo. 3B meteo e il Centro Meteo Lombardo hanno poi annunciato l’arrivo di nuovi temporali per la giornata di oggi, venerdì 4 agosto. Il maltempo è stato dunque confermato, definendo cosa dovremo aspettarci. I fenomeni saranno intensi su tutta la regione, e nella zona di Monza e Milano vi sarà criticità moderata. I fenomeni saranno intensi, con precipitazioni intense e piogge fino a 20mm.

Allerta meteo arancione: il meteo per la Lombardia

Sulla regione si prevedono fenomeni intensi già in corso sui fasci alpini e prealpini nella giornata di venerdì 4 agosto. Nel pomeriggio e in serata il fenomeno è in estensione anche su tutta la pianura e sull’appennino.

Si prevedono piogge fino a 20mm, con calo drastico delle temperature: le massime sono fissate a 25°C, a 17°C la minima.

In arrivo anche eventi di grandine medio grande, con raffiche di vento intense, anche fino a 70 o 80 km/h, e precipitazioni locali molto forti.

Il fenomeno del maltempo sarà in miglioramento in tarda serata.

Allerta meteo arancione Milano: le chiusure e i divieti per venerdì 4 agosto

La situazione di maltempo prevista è la stessa che ha investito Milano nei giorni scorsi – anche il 24 e 25 luglio, durante i precedenti nubifragi, era stata emessa l’allerta arancione. Palazzo Marino è già in allarme, e l’amministrazione ha deciso di disporre alcuni divieti per la sicurezza dei cittadini.

Con un’ordinanza comunale è stato fatto divieto di accesso alle aree verdi non recintate della città.

Il comune richiede anche a pedoni di tenersi alla larga dalle aree con impalcature e cantieri allestiti attivi e non. Viene altresì richiesta la chiusura di dehors, tendostrutture e gazebi, e di mettere in sicurezza queste aree.

Ai privati, invece, è stato richiesto di mettere in sicurezza vasi e oggetti personali in giardini e balconi che potrebbero arrecare danno a sé stessi e a terzi, e di limitare le uscite nei momenti di fenomeni intensi. Anche le auto dovranno essere parcheggiate lontano dagli alberi.

Sono stati chiusi, inoltre, cimiteri, fiere all’aperto e mercati che si svolgono in aree alberate – quindi quelli di Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia non avranno luogo nella giornata di oggi.

Chiuso in via precauzionale anche il Parco Idroscalo.