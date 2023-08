Aumento biglietti ATM: decisione rimandata a settembre

Aumento biglietti Atm, ancora nessuna decisione fino alla fine del mese

Al momento è ancora tutto da decidere. Nonostante la ferma opposizione del Comune di Milano sull’aumento dei biglietti di Atm. Ieri, il 2 agosto, si è tenuta l’assemblea dell’Agenzia del trasporto pubblico di bacino della Città metropolitana di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. In questa sede doveva essere deciso se recepire la delibera dell’adeguamento Istat approvata da Regione Lombardia. Tutto, però, è stato rimandato a fine mese.

Quasi tutti quelli che si sono seduti a questo tavolo erano contrari all’aumento, ma si è comunque stabilito di rimandare la votazione finale a fine agosto in modo da prendere una decisione migliore avendo la piena consapevolezza di quanto i rincari peserebbero sui bilanci dei vari enti.

Nel frattempo, Atm si prepara per il rinnovo dei binari della metro M2 in programma per questa domenica.

Aumento biglietti ATM: cosa dice Palazzo Marino

L’assessore alla mobilità Arianna Censi continua ad opporsi questo aumento, chiedendo che lo Stato e la Regione si facciano carico dei costi delle maggiorazioni.

Ha ribadito la stessa cosa durante l’assemblea di ieri e diversi esponenti presenti erano d’accordo con la Censi. Tuttavia, a causa di difformità di pensiero, si è deciso di attendere la fine del mese per la votazione per valutare quanto peserebbero i rincari sugli enti.

Il rincaro dovrebbe essere di circa 10 centesimi, ed entrerebbe in vigore dal 1 gennaio 2024.

Per il momento, confermato solo il rincaro dei biglietti di Trenord.