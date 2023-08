Metro M2, fermate chiuse per lavori: le modifiche al servizio

Nella metro M2 fermate chiuse per lavori. Il servizio prosegue in strada con bus sostitutivi.

Da domenica chiuderanno alcune fermate della metro M2 per la diramazione di Cologno. Non si tratta di lavori dovuti al maltempo degli scorsi giorni, ma di un evento già programmato in precedenza per il rinnovo dei binari. La linea metropolitana, infatti, è stata subito rimessa in funzione già dal giorno successivo al nubifragio.

Questi lavori sono necessari per la sicurezza dei passeggeri poiché si tratta di una costruzione che ha oltre cinquant’anni e deve essere rinnovata.

Per evitare i disagi, l’Atm ha organizzato i lavori in modo da non interrompere l’intera linea, organizzando dei bus sostituitivi con il trasporto in strada.

Metro M2, fermate chiuse: quali sono i tratti interrotti

Atm ha organizzato i lavori di rinnovo dei binari per lasciare inattivi solo brevi tratti riducendo così al minimo i disagi alla mobilità.

Nella metro M2, le fermate chiuse sono solo tre: Cologno Sud, Centro e Nord.

I lavori cominceranno domenica, e proseguiranno fino al 3 settembre in modo da far trovare la metro aperta per il rientro dei milanesi dalle vacanze estive.

Sono stati organizzati dei bus sostitutivi per proseguire la tratta attraverso il trasporto in strada dei passeggeri. I bus partono da Cascina Gobba e arrivano fino a Cologno Nord.

Le fermate dei bus BM2 in sostituzione della metro

I bus rimarranno attivi per tutta la durata del cantiere e permettono ai passeggeri di raggiungere le località che a causa dei lavori non saranno raggiungibili in metro.

I bus partiranno da Cascina Gobba e proseguiranno fino a Cologno Nord.

Di seguito gli indirizzi delle fermate dei bus:

Cascina Gobba stazione M2

stazione M2 Cologno Sud via papa Giovanni XXIII

via papa Giovanni XXIII Cologno centro via della Chiesa

via della Chiesa Cologno Nord stazione M2

Le fermate sono state pensate per ridurre al minimo il disagio e permettere comunque ai pochi lavoratori rimasti in agosto di continuare ad utilizzare il trasporto pubblico per recarsi in ufficio.

Nei giorni lavorativi le corse dei bus saranno maggiorate, con frequenze di cinque minuti. Nei weekend e festivi, invece, le corse avranno una frequenza di circa otto minuti.