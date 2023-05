Sala vuole 500 agenti di sicurezza in più a Milano

Previsti 500 vigili in più per Milano ma non bastano e potrebbero esserci problemi con il Governo. Domani 10 Maggio l'incontro.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha pianificato di chiedere al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di fornire più agenti di polizia locale per le strade della città. L’obiettivo è di avere circa 500 agenti di sicurezza in più a Milano e si cerca corrispondenza con il governo.

La preoccupazione di Sala per Milano

Sala ha espresso la sua preoccupazione per la necessità di un presidio permanente e ha detto che chiederà “certezza sugli organici in più”al governo. Annuncia che 240 ghisa saranno assunti dal Comune entro novembre di quest’anno e altri 260 a novembre 2023, e chiede rinforzi allo Stato, marcando le differenze tra i vari ‘corpi’ adibiti a gestire la sicurezza. “visto che il comune fa un grande sforzo per aumentare i vigili, chiedo che ci sia corrispondenza”. L’incontro con il ministro è previsto per la giornata di domani 10 Maggio. Il sindaco ha dichiarato che la collaborazione con Piantedosi è positiva e che la loro idea di controlli mirati, anche estemporanei e non annunciati, è stata concordata. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di avere più personale a disposizione. La richiesta di 500 agenti di sicurezza però è solo la metà di quanto ne necessiti la città di Milano.

Il governatore della regione, Attilio Fontana, aveva criticato i Democratici per non aver affrontato il problema della sicurezza in maniera adeguata e soprattutto precedentemente. Sala ha minimizzato le tensioni, spiegando che non c’è alcun attrito tra di loro. “Ci siamo sentiti ieri sera, non è che ci siano tensioni con lui e non penso che lui si riferisse a me rispetto all’affermazione che qualcuno a sinistra nasconda la polvere sotto il tappeto, non nascondiamo nessuna polvere sotto il tappeto”. Ha poi aggiunto che aveva promesso già in campagna elettorale di aggiungere 500 vigili al personale, ma che per farlo bisogna assumerne mille a causa delle uscite dal servizio. Quest’anno si arriverà a metà dell’opera, prevedendo di assumerne 500 in organico, ma il sindaco ha ribadito che si cercherà di capire con Piantedosi domani se il governo può fornire ulteriori organici ed essere al passo con la richiesta, per garantire una maggiore sicurezza nella città di Milano.