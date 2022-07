Assunti 67 nuovi vigili a Milano, Granelli: "Più pattuglie in strada"

A novembre saranno assunti altri 120 agenti e nel 2023 ulteriori 260 vigili

Nella giornata di giovedì 7 luglio sono stati assunti 67 nuovi agenti e ufficiali: la cerimonia d’ingresso si è svolta al Comando di via Beccaria alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e del comandante della Locale Marco Ciacci.

Assunti 67 nuovi vigili: il piano delle assunzioni

Tra gli assunti si aggiungono 23 ufficiali che da agenti passano a essere ufficiali. La Polizia Locale avrà 500 nuovi vigili in strada che entreranno progressivamente a far parte del corpo. Entro il 5 settembre il primo gruppo di assunzioni sarà completato raggiungendo il numero complessivo di 120. A novembre verranno assunti altri 120 agenti e nel 2023 ulteriori 260 vigili con un concorso che sarà bandito il prossimo autunno.

Assunti 67 nuovi vigili: lo svecchiamento dei ghisa

Tra gli obiettivi delle nuove assunzioni vi è quello di abbassare l’età media del corpo, attualmente superiore ai 50 anni. I nuovi vigili, infatti, hanno infatti un’età media intorno ai 30 anni, il 50% ne ha meno di 30, il 40% tra 30 e 39 e solo il 10% supera i 40 anni. Giovani anche gli ufficiali con un’età media che non arriva ai 37 anni.

Assunti 67 nuovi vigili: l’augurio del comandante Ciacci

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, ha affermato: “Con il potenziamento del Corpo della Polizia locale sarà possibile avere più pattuglie in strada anche di sera e di notte, più servizi adeguati alle necessità, più presenza sul territorio e nei quartieri per il contrasto al degrado e alla microcriminalità, gestire meglio la mobilità cittadina con maggiori livelli di sicurezza stradale, vigilare su appalti e cantieri a fronte di un periodo di grandi lavori per la riqualificazione della città e in vista degli investimenti previsti dal Pnrr e delle prossime Olimpiadi“.

Marco Ciacci, comandante della Polizia Locale, ha augurato a tutti i nuovi assunti di aggiungere all’entusiasmo, la competenza e soprattutto la grande esperienza che da’ la strada.

