I Navigli è il quartiere a sud di Milano che viene attraversato dalla Darsena, il canale artificiale e principale tra tutti quelli che diramandosi percorrono altre zone della città. I Navigli sono un vero è proprio simbolo del capoluogo meneghino in quanto lì si raccoglie la movida cittadina. Cosa si può fare in questo quartiere?

Zona Navigli, Milano: Il tour della Darsena in barca

La Darsena è un bacino d’acqua artificiale situato in Porta Ticinese che ha come immissario il Naviglio Grande mentre come emissario il Naviglio Pavese. In passato veniva utilizzato per l’ormeggio, il rimessaggio delle imbarcazioni che navigavano lungo i Navigli. Oggi invece è possibile fare un tour delle sue acque a bordo di alcune imbarcazioni che permettono di godere di un’ottima visuale della città, di alcuni particolari e luoghi inediti.

Zona Navigli, Milano: cosa si può fare in questo quartiere?

La zona dei Navigli è ricca di luoghi, posti da scoprire e di attività da fare. Quali?

Vicolo dei Lavandai e Cortile degli artisti

Il Vicolo dei Lavandai è il posto più caratteristico della zona in quanto conserva una centrifuga del ‘900 con cui gli abitanti lavavano i panni sporchi. Non troppo lontano si può visitare il Cortile degli Artisti. All’interno ci sono le tipiche case di ringhiera milanesi ed è possibile guardare delle antiche foto del cortile.

Pont de Ferr

Il Pont de Ferr è il ponte di ferro di via Corsico. Rappresenta uno dei posti migliori per scattare delle foto al Naviglio Grande.

Aperitivo

A Milano scatta sempre l’ora dell’aperitivo e la zona dei Navigli è la preferita dai milanesi per farlo. Ci sono tantissimi bar, locali che si affacciano sul canale in cui poter sorseggiare degli ottimi drink accompagnati da stuzzichini, patatine e altro cibo.

Mercato dell’antiquariato

L’ultima domenica del mese viene organizzato il mercatino dell’antiquariato in cui partecipano centinaia di espositori di oggetti vintage. Nelle bancarelle si può trovare di tutto: orologi, mobili, libri, gioielli, giochi.

BASE

BASE è un centro culturale poli-funzionale che organizza periodicamente eventi, iniziative culturali riguardanti l’arte, la musica, la tecnologia. Si tratta di un vero e proprio hub creativo, un laboratorio in cui poter dialogare, confrontarsi e riunirsi. Vengono invitati dei professionisti che mettono in comune il proprio sapere con chi ha voglia di imparare e mettersi in gioco. All’interno della struttura ci sono diversi luoghi, ognuno dedicato a una certa funzione e si trova anche una bellissima area ristoro.