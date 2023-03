Cosa vedere nei Navigli di Milano: i 5 posti da non perdere

Milano è una città con un mix perfetto fra innovazione e storia, ed i Navigli sono un posto che rappresenta perfettamente questa descrizione.

I Navigli di Milano sono uno dei luoghi più affascinanti e pittoreschi della città. Questi canali, costruiti nel XII secolo sono intrisi di storia in ogni spazio percorribile e non perdono nemmeno tempo a guardare verso il futuro e verso l’ecosostenibilità. Ci sono tanti dubbi su cosa vedere nei Navigli di Milano, di conseguenza abbiamo deciso di racchiudere, secondo noi, i 5 posti da non perdere.

Il Naviglio Grande

Il Naviglio Grande è il canale principale dei Navigli di Milano ed è lungo circa 50 km. Questo canale è stato costruito nel XII secolo per trasportare le merci dalla città al Ticino e al Po. Oggi, è una zona pedonale popolare e una destinazione per i turisti che cercano di scoprire il fascino storico della città. Lungo il Naviglio Grande troverete ristoranti, bar, negozi di antiquariato e gallerie d’arte.

Il Naviglio Pavese

Il Naviglio Pavese è il secondo canale dei Navigli di Milano costruito più tardi nel XV secolo per connettere la città con il fiume Ticino. vi chiederete cosa vedere? Oggi, il canale è un luogo popolare per passeggiare, fare jogging o andare in bicicletta lungo le sponde. Ci sono anche alcuni ristoranti e bar sulla riva, dove è possibile gustare un aperitivo con vista sul canale.

La Darsena

La Darsena originalmente era il porto di Milano. Oggi, la Darsena è stata completamente ristrutturata ed è diventata un luogo molto popolare. Sono numerose le attività ricreative e per il pattinaggio su ghiaccio durante l’inverno. Come ovunque nella city, ci sono diversi ristoranti e bar sulla riva, dove poter gustare uno spritz mentre si guarda il tramonto.

Il Mercato Metropolitano

Il Mercato Metropolitano è un luogo dove i visitatori possono scoprire la cultura culinaria di Milano. Qui si possono trovare bancarelle di produttori locali, ristoranti di alta qualità, caffè e bar. Il Mercato Metropolitano è stato progettato per essere un luogo di incontro e condivisione. Il posto ideale dove gustare cibi e bevande locali e provenienti da tutto il mondo.

La Basilica di San Lorenzo

La Basilica di San Lorenzo è una delle più antiche chiese di Milano, risalente al IV secolo. La chiesa è stata completata solamente nel XVIII secolo. La Basilica di San Lorenzo è famosa per le sue , i suoi mosaici e il suo campanile, che offre una vista panoramica sulla città.

I Navigli di Milano sono una delle attrazioni più belle e suggestive della città, le numerose attività culturali e ricreative offerte lungo i canali e la vivace atmosfera che li circonda rendono i Navigli un luogo unico da visitare. Siamo sicuri che chiunque visiti questi posti, non rimarrà deluso dall’esperienza.