Dimore storiche in centro e più moderne tra Porta Nuova e CityLife: le vie delle case superlusso a Milano

Nella classifica delle vie italiane più costose per comprare casa, Milano occupa ben 8 posizioni su 10.

Sul podio troviamo le centralissime via Manzoni, via Borgospesso e, ovviamente, via Montenapoleone. La prima via non milanese di questa classifica si trova a Capri, mentre al quinto posto c’è via Condotti, a Roma.

Strade più costose d’Italia: la centralità di Milano

Immobiliare.it Insights, la business unit specializzata in studi di mercato del portale, ha stilato la classifica delle 30 strade più costose d’Italia, fotografando la situazione delle abitazioni sul mercato al terzo trimestre del 2022.

Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it, afferma: “Milano vanta lo stock di lusso dal valore più elevato in Italia, pari a 4,66 miliardi di euro, composto in prevalenza da appartamenti (oltre il 98%)”.

La città saprà modulare la sua offerta di case in modo da consentire anche alle altre fasce della popolazione di continuare a vivere le sue strade?

Strade più costose d’Italia: la classifica

In questo momento la strada più costosa d’Italia è via Manzoni. Le case con vista sulla Scala sono vendute a 17.350 euro al metro quadrato, il 40% in più della media del quartiere Scala-Manzoni, già di per sé riservato a pochissimi acquirenti con un costo di 12.431 euro al metro quadrato.

Al secondo posto troviamo via Borgospesso, una delle strade più eleganti del Quadrilatero della Moda (16.128 euro). La terza via più costosa, considerata la più lussuosa d’Europa, è via Montenapoleone, con richieste medie di 15.692 euro.

Capri si aggiudica la quarta posizione con via Caramelle, la via dello shopping più esclusiva dell’isola: 15.252 euro al metro quadrato. L’isola compare in classifica anche alla posizione numero 15, con i 12.282 euro al metro quadrato di via Sopramonte.

Nella classifica spunta anche Roma: in via Condotti le case arrivano sul mercato a una media di 14.574 euro al metro quadrato. A chiudere la top 30 c’è via del Babuino, in cui il prezzo medio delle abitazioni è di 10.754 euro al metro quadrato.

Cortina conquista il 12esimo posto con via Roma (12.700 euro al metro quadrato), 22esima posizione per Forte dei Marmi con via Raffaelli (11.542 euro al metro quadrato), mentre San Felice del Benaco compare al gradino 24 con via Montiroli e Courmayeur arriva 27esimo con gli 11.196 euro di via Beniamino Donzelli.

Il resto, appunto, è Milano. Da via Conservatorio a due indirizzi di Brera come via Borgonuovo e via dell’Orso, dalla zona del Duomo con via Rovello a piazza San Babila, da via Cappuccio in Sant’Ambrogio ai grattacieli di Porta Nuova passando per Citylife con via Ambrogio Spinola che aggancia la 16esima posizione.

