Sindacati e operatori vogliono portare le loro proposte a Palazzo Marino: richiesto un confronto con il Comune

Negli ultimi giorni sono stati segnalati numerosi disservizi nel trasporto pubblico non di linea: molti riguardano il weekend e la fascia compresa tra la prima serata e la notte, ma ce ne sono anche altri che riferiscono di difficoltà a metà mattinata.

Taxi introvabili a Milano: lo confermano i rappresentanti di categoria e i responsabili di radiotaxi

Trovare un taxi a Milano sta diventando sempre più complicato. Rappresentanti di categoria e responsabili di radiotaxi ammettono il problema e fanno sapere che è in corso un confronto interno per analizzare i dati a disposizione e studiare soluzioni efficaci per migliorare il più possibile il rapporto con la clientela: “Vogliamo portare queste proposte al Comune, ma da parte dell’amministrazione ci deve essere disponibilità a parlarne”.

Perché a Milano i taxi sono introvabili?

Gli operatori del settore illustrano una lunga serie di fattori che contribuiscono a rendere più difficoltosa la circolazione in città, come i cantieri stradali e le nuove piste ciclabili. Spesso i tassisti non confermano le corse perché impiegherebbero troppo tempo a raggiungere un determinato indirizzo per caricare qualcuno. Spunta anche un problema sicurezza: “Andare in zone come Navigli e corso Como è complicato.

È successo che i taxi di passaggio siano stati bersagliati da bottiglie“, denuncia Emilio Boccalini del 4040.

Taxi introvabili a Milano: le soluzioni

Necessario individuare contromisure nell’interesse dell’utenza. Tra le varie ipotesi emerge il turno libero nei weekend per avere più macchine in strada e il potenziamento dei turni integrativi legati alle collaborazioni familiari. Una specie di piano-tampone, in attesa di capire che effetto avranno il caro energia e la guerra in corso sul medio periodo.

