Principio d’incendio in via Montenapoleone: evacuato il negozio Prada

L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì, al primo piano del negozio Prada nella centralissima via Montenapoleone

Nella mattinata di mercoledì 5 ottobre, alle ore 10, un principio d’incendio è scoppiato nel negozio di Prada in via Montenapoleone a Milano. Ecco cosa è successo.

Montenapoleone, principio d’incendio da Prada: nessun ferito

Attimi di spavento e tensione nel cuore del quadrilatero della moda.

Il fumo ha messo in fuga clienti e dipendenti della griffe di lusso. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco: le fiamme sarebbero partite da un quadro elettrico al primo piano. Al momento non risultano feriti nè intossicati.

L’episodio non è passato inosservato tra i cittadini di passaggio nella zona del centro.

Principio d’incendio da Prada: via Montenapoleone parzialmente chiusa al traffico

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza via Montenapoleone è stata parzialmente chiusa al traffico.

Il punto vendita della collezione donna è regolarmente aperto, mentre il punto vendita da uomo rimarrà chiuso per l’intera giornata. Molto probabilmente riaprirà domani.

