Area C, cosa cambia dal 3 ottobre a Milano? Le nuove regole

Le autovetture ibride dovranno pagare il pedaggio per accedere alla Cerchia dei Bastioni

A partire da lunedì 3 ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove regole per la zona a traffico limitato del centro di Milano.

Non solo Area B: cambiamenti anche per Area C

Area C adotta nuovi provvedimenti. Da adesso la Cerchia dei Bastioni sarà off limits per:

autovetture Euro 2 benzina

autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 autovetture Euro 5 diesel

Area C: ticket e deroghe

Le macchine ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km non saranno più esentate dal ticket di Area C. Pertanto, dovranno pagare il ticket di 5 euro per l’ingresso in centro. Si ricorda che Area C è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico.

Predisposte alcune deroghe: coloro che stanno sostituendo il diesel Euro 5 con un mezzo a basso impatto ambientale potranno circolare fino al 30 settembre 2023.

Necessario aver sottoscritto un contratto di acquisto, di leasing o di noleggio a lungo termine non oltre il 14 settembre e aver inoltrato la richiesta entro il 19 settembre.

La deroga vale fino alla consegna del nuovo veicolo, ma non potrà andare oltre il 30 settembre 2023.

