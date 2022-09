Doppia manifestazione per chiedere, ancora una volta, che i governi intervengano contro il cambiamento climatico

Nella mattinata di venerdì 23 settembre un lungo serpentone di giovani ha sfilato per le vie di Milano.

Fridays For Future: “Per ogni vittima, contro un sistema colpevole”

Centinaia di ragazzi sono partiti da Porta Venezia e, passando sotto il Duomo, hanno raggiunto il punto del ritrovo ufficiale: Largo Cairoli.

Qui, alle ore 9:30, è iniziata la grande giornata di mobilitazione. Gli studenti passeranno per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Larga, via Verziere, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Liberazione, via Melchiorre Gioia.

In via Larga, all’incrocio con via Pantano, davanti alla sede di Assolombarda, alcuni dei manifestanti si sono buttati a terra per inscenare un incidente sul lavoro.

Nel frattempo, al microfono venivano ricordati gli studenti che hanno perso la vita durante i tirocini formativi presso le aziende: tre in un solo anno. Inoltre, è stato esposto anche uno striscione “per ogni vittima, contro un sistema colpevole” e fatto un minuto di silenzio per ricordare Giuliano, l’ultimo ‘studente lavoratore’ morto. Nei giorni scorsi la Rete studenti Milano aveva imbrattato la sede dell’associazione ed esposto tre lapidi con i nomi dei giovani deceduti.

Alle ore 18, sempre da Largo Cairoli, partirà un secondo corteo aperto ai lavoratori. Allo sciopero globale per il clima hanno aderito diverse associazioni e comitati come BagnaMi, Legambiente, Cittadini per l’aria, Extinction Rebellion e molti collettivi studenteschi.

Fridays For Future: i mezzi Atm deviati

Atm ha reso noto: “È in corso una manifestazione in centro”, pertanto, alcune linee sono state costrette a cambiare il percorso:

Tram 1. Fa servizio su due tratte: Greco – Repubblica e Roserio – Quinto Alpini Tram 2. In entrambe le direzioni devia tra corso Colombo e piazzale Baiamonti Tram 3. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Non raggiunge il capolinea Duomo Tram 12. Fa servizio su due tratte: Molise – Fontana e Roserio – Baiamonti Tram 14. In entrambe le direzioni devia tra Monumentale e Coni Zugna/Solari Tram 15. Fa servizio tra Rozzano e Castelbarco. Non raggiunge il capolinea Duomo Tram 16. Fa servizio su due tratte: San Siro – Baracca e Monte Velino – Monte Nero/Bergamo Tram 19. Fa servizio su due tratte: Castelli – 6 Febbraio e Lambrate – Fontana Tram 24. Fa servizio tra Vigentino e Ripamonti/Bligny. Non raggiunge piazza Fontana Tram 27. Fa servizio tra Ungheria e piazza Cinque Giornate. Non raggiunge piazza Fontana Bus 54. Fa servizio tra Lambrate e Tricolore. Non raggiunge Duomo Bus 60. Fa servizio tra Zara e Cinque Giornate. Non raggiunge largo Augusto Bus 61. In entrambe le direzioni devia da piazza Tricolore a Cadorna Bus 65. Fa servizio tra piazza Abbiategrasso e piazza Medaglie D’Oro. Non raggiunge il capolinea Porta Romana Bus 73. Fa servizio tra Aeroporto Linate e Cinque Giornate. Non raggiunge il capolinea Duomo Bus 84. Fa servizio tra San Donato e via Besara/via Podgora. Non raggiunge il capolinea largo Augusto Bus 94. Fa servizio su due tratte: Cadorna – De amicis e Porta Volta – Cavour



