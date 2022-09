Cosa fare a Milano nel weekend dal 23 al 25 settembre: tutti gli eventi

Tra gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 23 al 25 settembre: il festival della pizza al Magnolia e il mercatino vintage East Market

Durante questo primo weekend autunnale Milano ospiterà eventi, mercatini e un appuntamento speciale per i più piccoli: scopriamo il programma.

Eventi Milano venerdì 23 settembre

Fabri Fibra si esibirà in un concerto dal vivo al Carroponte. A partire dalle ore 21 il rapper ripercorrerà i successi che hanno segnato i suoi 20 anni di carriera.

Al Teatro Arcimboldi di Milano, fino al 25 settembre, andrà in scena il grande spettacolo di Notre Dame de Paris con scenografie mozzafiato ed un cast d’eccezione.

Ultimo giorno per ammirare la mostra “Oliviero Toscani. Professione fotografo”, la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo in omaggio ai suoi 80 anni. La mostra, al Palazzo Reale di Milano, propone 800 scatti di Toscani e presenta al pubblico tratti iconici del suo lavoro e opere meno conosciute.

Inoltre, raccoglie i lavori da lui realizzati dai primi anni ’60 fino a oggi: immagini e campagne pubblicitarie che lo hanno reso noto e riconoscibile in tutto il mondo.

Eventi Milano sabato 24 settembre

Se siete amanti della pizza non potete mancare al festival della pizza per eccellenza: il 24 e il 25 settembre, dalle ore 12 alle 22, Sound of Pizza sbarca al Magnolia, nella splendida cornice del parco dell’Idroscalo.

La giornata di sabato sarà dedicata alle famiglie, alla scoperta della Cascina Linterno e alla pulizia dell’ambiente. Gli ospiti saranno invitati a raccogliere piccoli oggetti o rifiuti presenti lungo il tragitto, gustando poi una merenda sul prato e scoprendo giochi e laboratori creativi.

Dalle ore 16 alle ore 23 apre le sue porte alla città il Padiglione di Baggio, un luogo che ospiterà un ricco calendario di incontri, concerti, corsi e spettacoli.

I più piccoli saranno intrattenuti con letture ad alta voce, sarà allestito uno spazio gioco per gli adolescenti, saranno realizzati laboratori di riciclo creativo e di disegno. Infine, verrà offerta una dimostrazione pratica di Zumba e molto altro ancora.

Eventi Milano domenica 25 settembre

Appassionati del vintage? All’East Market, dalle ore 10 alle 21, in Mecenate, ci sarà il mercatino vintage più rinomato del capoluogo lombardo dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Ad attendere il pubblico, ben 300 espositori di abbigliamento e di accessori.

Tra gli eventi gratuiti di questo fine settimana spicca, a Mariano Comense, la Mostra Mercato del vinile, con migliaia di dischi, cd e dvd da scambiare.

Tra gli eventi per i più piccoli, dalle ore 10 alle 18, al Castello di Legnano, si terrà la mostra gratis dei Lego con grattacieli, navi pirata e lo stesso castello ricostruito con i mattoncini colorati.

