Sound of Pizza arriva all’Idroscalo di Milano: info e orari del Festival

Il costo dell'ingresso è pari a 5 euro. I bambini al di sotto dei 6 anni, invece, entreranno gratis

Rotonda, quadrata, a portafoglio o a fette. L’importante è che sia preparata con amore. Se siete amanti della pizza non potete mancare al festival della pizza per eccellenza: il 24 e il 25 settembre, dalle ore 12 alle 22, Sound of Pizza sbarca al Magnolia, nella splendida cornice del parco dell’Idroscalo.

Festival Sound of Pizza: le pizzerie

In collaborazione con Garage.Pizza e Dissapore, il festival presenterà tutte le versioni della pizza, da quella napoletana a quella contemporanea e romana, senza dimenticare quella senza glutine. I visitatori potranno degustare diverse tipologie di pizza, le quali, verranno servite in tranci in diversi stand, ognuno presidiato dalle migliori pizzerie milanesi come Giolina, Pizzium, Biga, La Pizza Popolare, Crocca, Marghe, Corner 58, Caciara, Lievità Gourmet, le guest star Errico Porzio e Sorbillo.

Gli organizzatori annunciano: “Da mangiare in piedi, in viaggio comodamente seduti a tavola, con amici, da soli, al ristorante, per strada o a casa, la pizza è il cibo italiano di maggior successo nel mondo, uno dei comfort food per eccellenza. È quindi giunto il momento di celebrare questo cibo degli dei, questo piatto universale che tutti unisce con un festival milanese a lui dedicato di due giorni”.

Festival Sound of Pizza: workshop e masterclass

Le pizze saranno accompagnate da acqua, birra e vino, disponibili in appositi corner rigorosamente plastic free. Non mancherà ottima musica di sottofondo.

Inoltre, gli appassionati di pizza potranno partecipare a workshop e masterclass all’interno di un’apposita area gestita da lievitamente, Il festival della Pizza fatta in casa. Grazie agli incontri ‘Make Pizza’ sarà possibile impastare insieme ai migliori pizzaioli italiani, come Errico Porzio, che svelerà tutti i suoi segreti. Infine, si terranno anche masterclass dedicate all’abbinamento pizza e vino e incontri più specifici per gli addetti al settore sulle principali tematiche e problematiche della ristorazione.

