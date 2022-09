Sicurezza, a Milano arrivano 260 nuovi vigili e nuove telecamere

In autunno verrà bandito un nuovo concorso per gli agenti di polizia Locale

Nuovo concorso per agenti di polizia Locale. Questo autunno il Comune di Milano assumerà 230 agenti e 30 nuovi ufficiali nel 2023.

Nuovi vigili a Milano: i numeri

Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza Marco Granelli nella serata di lunedì 12 settembre: “Palazzo Marino ha l’obiettivo di assumere 500 nuovi vigili urbani che possano stare in strada“.

L’obiettivo è arrivare a 3.350 agenti e ufficiali, numero massimo mai raggiunto dal corpo.

Granelli ha sottolineato: “In questi mesi il programma è stato attuato, con l’indizione di due concorsi, uno per agenti e uno per ufficiali, la stesura delle due graduatorie e le prime assunzioni, che con oggi vedono già assunti 108 nuovi vigili, 79 agenti e 29 ufficiali di polizia Locale”. Agenti e ufficiali entreranno in servizio tra ottobre e novembre 2022, mentre tra fine novembre e inizio dicembre saranno assunti altri 130 agenti, che intraprenderanno il percorso formativo a dicembre 2022.

Nuovi vigili: a Milano verranno installate 125 nuove telecamere

Attualmente, in città ci sono 1.940 telecamere: in corso il programma di potenziamento con 125 nuove installazioni e 200 sostituzioni di apparecchi analogici con altrettante telecamere digitali di nuova generazione. Granelli conclude: “Interventi già programmati e già finanziati in attuazione della delibera del dicembre 2021 con 3 milioni di euro di investimento e l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2022″.

