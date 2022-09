In via Tortona spunta una nuova opera dello street artist: la fiamma tricolore di FdI, celtica e svastica finiscono tra i rifiuti

Nel giorno del comizio di Giorgia Meloni in piazza Duomo a Milano e della visita di Matteo Salvini nei giardini dedicati a Oriana Fallaci, TvBoy ha realizzato una nuova opera in via Tortona.

Elezioni, nuova opera di TvBoy: i simboli non riciclabili

La scelta del giorno non è casuale. Nel disegno, lo street artist palermitano ha rappresentato un bambino che prova a inserire in un cestino dei rifiuti non riciclabili simboli come la svastica, la celtica, la fiamma tricolore: una fiamma presente nel simbolo di Fratelli d’Italia.

Nell’opera “Non tutti i rifiuti possono essere riciclati“, compare anche la scritta “hate“, odio. Postando l’opera sui social, TvBoy ha utilizzato come hashtag la parola “elezioni”.

Elezioni, nuova opera di TvBoy: chi è l’artista

Tvboy, pseudonimo di Salvatore Benintende, è uno street artist esponente del movimento italiano del NeoPop. Nel 2004 si laurea in Disegno Industriale con specializzazione in Graphic Design presso il Politecnico di Milano e successivamente inizia l’attività di graphic designer con alcuni incarichi per testate giornalistiche italiane.

Fino al 9 gennaio 2022 è possibile ammirare la sua mostra al Mudec: attraverso oltre 70 tele, l’artista si sofferma su tematiche principali come: l’amore, il potere, gli eroi, l’arte.

LEGGI ANCHE: Elezioni, Salvini attacca Sala sulle limitazioni di Area B: “Sono razziste”