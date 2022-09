Salvini, durante il comizio nei giardini dedicati ad Oriana Fallaci, definisce il sindaco di Milano "classista e razzista"

Nel corso di un punto stampa a Milano, il leader della Lega torna sulla polemica con il sindaco Beppe Sala sulle limitazioni di Area B.

Salvini vs Sala: “Mossa folle”

“Non capisco che problemi abbia con la lingua italiana il sindaco di Milano, che io ringrazio perché ogni tanto dimostra apertura mentale, come sulla proposta del ministero a Milano”, ha affermato Salvini.

Lasciare a piedi dal primo ottobre migliaia di lavoratori che non hanno soldi per la macchina nuova euro 4 o euro 5 diesel, secondo il numero uno della Lega, è “una mossa folle, classista e razzista. Non aiuta l’ambiente e non aiuta Milano”.

Sala risponde a Salvini: “Necessario cambiare il profilo ambientale della città”

Il primo cittadino controbatte: “Sul fatto che le limitazioni per gli Euro 4 che scatteranno a Milano siano razziste dico solo che forse Salvini ha qualche problema con la lingua italiana”.

La decisione era già stata presa parecchio tempo fa, dato che una parte della città chiede un ambiente diverso. “Cambiare il profilo ambientale della città vuol dire anche fare operazioni che capisco possano creare delle difficoltà“, conclude Sala.

Salvini vs Sala: il comizio nei giardini dedicati ad Oriana Fallaci

Il comizio, tenutosi in occasione dell’anniversario degli attentati dell’11 settembre, si è svolto nei giardini di Milano dedicati ad Oriana Fallaci.

Salvini, usando le parole della grande scrittrice, ha dichiarato: “Mai più 11 settembre, mai più terrorismo e violenza di ogni colore, mai più stragi di innocenti e guerre“.

