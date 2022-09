Fondi auto elettriche e ibride: regole, scadenze e limiti Isee

Il totale dei fondi messi a disposizione da Palazzo Marino è di 3 milioni di euro

Palazzo Marino mette a disposizione importanti contributi per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione di un mezzo inquinante.

Fondi auto elettriche e ibride: il valore dell’aiuto economico

Dal 1° settembre i cittadini possono fare richiesta online sul sito del Comune: il totale dei fondi è di 3 milioni di euro.

Contributi fino a 12.480 euro per chi vuole cambiare l’auto con una ibrida e ha un Isee sotto i 12 mila euro. Per le vetture con emissioni di CO2 fino a 20 grammi per chilometro (auto elettrica), il contributo arriva fino a 9.600 euro per i milanesi con un reddito superiore ai 20mila euro l’anno. Per le auto con emissioni di CO2 tra i 21 e i 60 g/Km (alcune ibride o plug in) l’aiuto economico varia tra i 6.240 euro e i 4.800, mentre per quelle fino a 135 emissioni di C02 (Ibride), tra i 4.680 e i 3.600.

Inoltre, per l’acquisto di un motoveicolo o ciclomotore nuovo ad alimentazione elettrica, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino a un massimo di 3mila euro.

Fondi auto elettriche e ibride, Censi: “Agevolare il ricambio”

Arianna Censi, assessore alla Mobilità, ha chiarito: “Abbiamo investito importanti risorse in questo bando per agevolare il ricambio, nella nostra città, delle auto più inquinanti con quello a basso impatto ambientale.

La differenziazione del contributo in base all’Isee ci permette anche di favorire coloro che hanno meno possibilità economiche. Tutti possono partecipare, ma ritengo chi ha difficoltà debba essere aiutato in maniera più consistente“.

Il veicolo acquistato deve essere ad alimentazione elettrica, ibrida o a benzina e il prezzo non deve superare i 45mila euro. Ammesse le domande per un acquisto effettuato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento dei fondi.

Fondi auto elettriche e ibride: le linee guida

I veicoli validi per la rottamazione includono: veicoli per il trasporto persone con alimentazione benzina fino ad Euro 4 incluso e diesel fino ad Euro 5 incluso. Per quanto riguarda i motoveicoli o ciclomotori, accedono quelli con alimentazione: benzina a due tempi fino ad Euro 3 incluso; gasolio a due tempi fino ad Euro 3 incluso e benzina a quattro tempi fino ad Euro 2 incluso.

Palazzo Marino spiega che: “Rispetto al bando del 2021, le linee guida per i residenti sono state modificate con l’obiettivo di aumentare la platea dei beneficiari, con particolare attenzione ai nuclei meno abbienti. L’importo del contributo infatti sarà maggiorato del 30% per coloro che hanno un reddito fino a 12mila euro di Isee, del 25% per reddito Isee tra i 12mila e i 15mila euro, del 20% per la fascia tra i 15mila e i 20mila euro Isee”.

La domanda di contributo potrà avvenire in un’unica fase o in due momenti successivi: prima con la presentazione della fattura di anticipo e successivamente integrata con il saldo. Disponibili ulteriori deroghe per chi sostituisce un’auto diesel euro 5 con un mezzo sostenibile: chi sostituirà il proprio veicolo inquinante con un mezzo a basso impatto ambientale, sottoscrivendo un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine, potrà continuare ad accedere in Area B e Area C fino alla consegna del nuovo veicolo — non oltre il 30 settembre 2023 — compilando la richiesta di deroga sul sito del Comune di Milano.

La richiesta di deroga va inoltrata entro il 19 settembre, i contratti devono essere sottoscritti non oltre il 14 settembre.

