Politici su TikTok, Sala: "Alcuni vanno oltre la dignità umana"

L'intervento del primo cittadino durante la presentazione della Fashion Week a Palazzo Parigi

Sono molti i politici che hanno deciso di sbarcare su TikTok, il social più utilizzato dai giovanissimi, per cercare di conquistare il voto di questa platea fondamentale alle prossime elezioni politiche.

Politici su TikTok, Sala: “Si affacciano al social in maniera penosa”

Da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, passando per Matteo Salvini e non solo. Per loro, il sindaco di Milano ha riservato un attacco decisivo. “Bene che Camera della moda abbia deciso di lavorare sui social, meglio così che politici che vanno al di là della dignità umana su Tik Tok”, ha detto mercoledì mattina, nel corso della presentazione del calendario della Milano Fashion Week a Palazzo Parigi.

Politici su TikTok, Sala: “Dobbiamo mostrare di agire davvero”

Inoltre, ha aggiunto: “Si parla tanto di sostenibilità, ma la categoria politica sta facendo di meno delle imprese. Vedo tanti settori come la moda che stanno facendo uno sforzo reale, concentrandosi su come i consumi dovranno essere gestiti”. Insomma, “c’è la necessità di vedere al di là del consenso: tutti siamo d’accordo con la sostenibilità, ma dobbiamo mostrare ai giovani di stare davvero agendo”, ha poi concluso Sala.

Il titolare di Palazzo Marino non è su TikTok, ma ha ammesso di essere un grande sostenitore di Instagram e di gestire direttamente il proprio profilo.

