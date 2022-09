Beppe Sala, l'omaggio social del sindaco alla Regina Elisabetta

"Una donna apprezzata nel mondo", le parole del governatore lombardo Attilio Fontana

Nella serata di giovedì 8 settembre le istituzioni lombarde hanno espresso il loro cordoglio per la morte della Regina.

Sala, l’omaggio alla Regina: la foto in bianco e nero

Sul suo profilo Instagram, attraverso una storia, il sindaco di Milano Beppe Sala rievoca la scomparsa della Regina Elisabetta II.

A corredo del messaggio, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha pubblicato un’immagine in bianco e nero che ritrae la sovrana del Regno Unito in quattro distinte fasi della sua vita.

L’omaggio social del sindaco Sala e non solo. Fontana: “Molto più di una regina”

“Ci lascia il simbolo del Regno Unito. Molto più di una regina, una donna che tutti, nel mondo, conoscevano e soprattutto apprezzavano. Una vita intensa e sempre al servizio del suo Paese”, scrive in un post il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. E aggiunge: “Mi piace ricordarla quando nel 2000 venne in visita in Lombardia al Teatro alla Scala di Milano.

Il maestro Riccardo Muti attese che gli applausi scroscianti terminassero prima di dare inizio all’inno God Save The Queen e poi a quello di Mameli. Che riposi in pace”.

La vice presidente della Lombardia Letizia Moratti scrive in un tweet: “Con tristezza do l’addio ad una grande Donna che ha saputo governare con intelligenza ed eleganza la Gran Bretagna”.

