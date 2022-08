Ultimi giorni di saldi a Milano: +10% di incassi rispetto al 2019

Nel primo weekend di rientro in città clienti in coda per effettuare gli ultimi acquisti

Nelle prime settimane di agosto ad approfittare dei saldi sono stati soprattutto i turisti, mentre nel primo weekend di rientro in città sono i milanesi ad effettuare gli ultimi acquisti.

Ultimi giorni di saldi a Milano: code nei bar per la colazione

I saldi termineranno mercoledì 31 agosto. Gli espositori lasciano ormai spazio alle nuove collezioni. Gabriel Meghnagi, presidente rete associativa vie di Confcommercio Milano, afferma: “Sabato e domenica abbiamo avuto una buona affluenza. Ieri alcuni grandi bar che erano aperti nella zona di piazza Wagner hanno avuto clienti in coda per fare colazione, con i croissant che sono andati esauriti nel giro di poco”. Questo 2022 regala un bilancio positivo della stagione dei saldi.

Registrato un aumento tra il 15 e il 17% rispetto all’anno scorso e di circa il 10% rispetto al 2019. Finora il mese di agosto ha segnato un 10% in più rispetto ad agosto 2021.

Ultimi giorni di saldi a Milano: i settori in ripresa

Tra i settori si evidenzia una netta ripresa del reparto cerimonie, il quale era crollato del 47% a causa del Covid e delle conseguenti restrizioni.

Meghnagi sottolinea: “Alcuni negozi che trattano questo tipo di abbigliamento mi hanno raccontato di aver finito l’assortimento e, per questo genere di abiti, non è semplice provvedere velocemente a un riassortimento”. Risultati positivi anche per il settore degli accessori e delle calzature.

Ultimi giorni di saldi a Milano: le perplessità di Confcommercio

Secondo Confcommercio, attendere il primo sabato di luglio per l’avvio dei saldi, fa perdere circa l’1-2% degli affari: nei giorni precedenti ai ribassi, infatti, i grandi marchi inviano tramite sms o email speciali sconti ai clienti registrati.

Una specie di pre-saldi mascherati. Del resto, la multa prevista è di 1.032 euro, a prescindere dalla vastità del negozio.

LEGGI ANCHE: A Milano chiude Gap, il negozio in corso Vittorio Emanuele: addio al marchio Usa