Saldi estivi Milano 2022: quando iniziano e regole

Le vendite promozionali termineranno il 30 agosto

A Milano e in Lombardia le vendite promozionali inizieranno sabato 2 luglio e termineranno martedì 30 agosto.

Saldi estivi Milano 2022: le regole per acquisti sicuri

Confcommercio ricorda alcune indicazioni di base che dovranno seguire i clienti e gli esercenti.

L’obiettivo? Garantire acquisti in saldo trasparenti e sicuri.

Cambi : la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;

: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto; Prova dei cambi: non è obbligatoria, ma lasciata alla discrezionalità del negoziante;

non è obbligatoria, ma lasciata alla discrezionalità del negoziante; Pagamenti : le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;

: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante; Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono essere stagionali o ‘di moda’; se non venduti entro un certo periodo di tempo, devono avere un notevole sconto;

i capi che vengono proposti in saldo devono essere stagionali o ‘di moda’; se non venduti entro un certo periodo di tempo, devono avere un notevole sconto; Prezzi: il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo di partenza, lo sconto applicato e prezzo finale;

il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo di partenza, lo sconto applicato e prezzo finale; Modifiche o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversi accordi.

Saldi estivi Milano 2022: separare i prodotti in saldo da quelli a prezzi pieno

Palazzo Lombardia ha sottolineato che il negoziante ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non è permesso indicare prezzi ulteriori e diversi, inoltre, deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

Infine, è necessario separare i prodotti in saldo da quelli in vendita ad un prezzo normale. Qualora il prodotto risultasse difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino.

Saldi estivi Milano 2022, Colzani: “Suggellare i trend di consumo e di attrattività”

Secondo Confcommercio, in questi due mesi, ogni famiglia spenderà circa 202 euro, 88 euro a testa, per un giro d’affari complessivo di ben 3,1 miliardi di euro.

Andrea Colzani, presidente di FederModaMilano, chiarisce: “L’auspicio è che questi saldi estivi si riconfermino come l’occasione per suggellare i trend di consumo e di attrattività di Milano, che ha sicuramente imboccato la strada giusta per superare la crisi”.

LEGGI ANCHE: Rapina in banca a Milano, l’uomo si pente e restituisce il bottino: “Ho fatto una stupidaggine”