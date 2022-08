Dai grattacieli di CityLife ai Navigli: dove vivono i vip a Milano

Porta Nuova, San Siro, Parco Sempione, Brera: i quartieri preferiti daile star

Sono numerose le celebrities che scelgono il capoluogo lombardo come place to live. Spesso gli indirizzi sono concentrati nelle stesse zone: ecco le abitazioni in città più gettonate.

Dove vivono i vip a Milano: il quartiere CityLife

A chi appartiene l’appartamento di oltre 350 metri quadrati con un grande terrazzo e la mega cabina armadio situato a CityLife? Ebbene sì, risposta corretta: l’abitazione è proprio dei Ferragnez, la coppia più amata e criticata d’Italia.

Presto però, Chiara Ferragni e Fedez troveranno dimora in una nuova casa ancora in costruzione, la quale, potrebbe trovarsi nelle nuove Residenze Libeskind 2, gli unici edifici residenziali ancora non completati del progetto CityLife.

Scelgono CityLife anche il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo, ma anche diversi compagni di squadra come il portiere e capitano Samir Handanovic e i centrocampisti Nicolò Barella e Roberto Gagliardini.

Grattacieli apprezzati anche dai rossoneri: il portiere Mike Maignan e l’attaccante Olivier Giroud sembrerebbero trovare pace in questo magico quartiere.

Tra i personaggi televisivi a stabilirsi in questa zona della città troviamo Federica Panicucci e Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, anche Michelle Hunziker ha deciso di trasferirsi qui.

Dove vivono i vip a Milano: Porta Nuova e Bosco Verticale

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preferito la Torre Solaria, inserita nel complesso di torri residenziali di Porta Nuova.

In zona Torre Galfa, invece, abita il difensore dell’Inter Denzel Dumfries e poco lontano si trovano gli appartamenti dei centrocampisti del Milan Rade Krunic e Alexis Saelemaekers.

Qui, durante i loro soggiorni milanesi, vivono anche il calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara.

La giornalista di Dazn Diletta Leotta sceglie un appartamento situato fra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione, mentre lo chef Carlo Cracco opta per un meraviglioso loft che si affaccia sullo skyline di Porta Nuova.

L’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku si è appena trasferito nel Bosco Verticale, nel grattacielo progettato da Stefano Boeri.

Infine, nella zona di corso Garibaldi si è stabilito il capitano del Milan Davide Calabria.

Dove vivono i vip a Milano: zona San Siro

Vari calciatori delle due squadre milanesi hanno scelto di abitare nel quartiere di San Siro, come l’attaccante bosniaco Edin Dzeko, il difensore slovacco Milan Skriniar, il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic e quello del Milan Ismael Bennacer.

Ambra Angiolini si avvicina a Radio Capital dove conduce il programma ‘Le mattine’. Anche Linus, il re di Radio Deejay, ha scelto la stessa zona dove vivere a Milano.

Dove vivono i vip a Milano: tra i Navigli e Porta Lodovica

Il cantante J-Ax e la moglie Elaina Cooker hanno deciso di stabilirsi sui Navigli, insieme al figlio Nicolas Aleotti. Vivono nella stessa zona l’attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, giornalista e scrittrice. L’attore Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitaliindividuano in zona Porta Lodovica la loro dimora ideale.

Dove vivono i vip a Milano: Duomo e Porta Venezia

Molti personaggi famosi scelgono il centro, la zona più vicina al Duomo, per vivere a Milano. L’influencer Chiara Biasi vive al terzo piano di un palazzo signorile in corso Venezia, mentre le “colleghe”Giulia De Lellis e Giulia Valentina scelgono proprio il centro città.

Recentemente si sono trasferiti verso il centro città anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser. L’étoile Roberto Bolle, invece, vive in un appartamento vista Duomo.

Dove vivono i vip a Milano: Parco Sempione e Zona Centrale

La showgirl Belen Rodriguez abita con i figli Santiago e Luna Marì in un appartamento da sogno in zona corso Sempione, mentre la conduttrice televisiva Simona Ventura preferisce un appartamento in zona Stazione Centrale.

L’attore Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo resta fedele alla sua casa milanese in zona Paolo Sarpi, dove vive da oltre 30 anni.

