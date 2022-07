Caldo record di notte a Milano: la minima sale a 29 gradi

Notti tropicali in zona Bovisa: viale Ripamonti è la zona più "fresca" della città. Previsto un calo delle temperature verso metà settimana

Il picco di calore provocato dall’anticiclone africano ‘Apocalisse4800’ si fa sentire anche di notte.

Caldo record di notte: atteso un calo delle temperature

Le temperature notturne non sono mai scese i 20 gradi. Nelle serate di martedì 19 e mercoledì 20 luglio, a mezzanotte, si sono toccati i 29,3 gradi in zona Bovisa.

Più “fresco” viale Ripamonti, con 28,6 gradi. Secondo l’Osservatorio Meteorologico di Milano Duomo verso metà settimana le temperature dovrebbero finalmente diminuire.

Caldo record di notte: minime superiori ai 25 gradi

Il mese di maggio e quello di giugno sono stati molto più caldi della norma: giugno ha chiuso con una temperatura media di 26,7 gradi invece dei 23,3 della media normale climatica. Dal 1° luglio le massime sono sempre state al di sopra dei 30 gradi, con il record di 36,9 nella giornata del 3 luglio.

Per quanto riguarda i valori notturni: dal 14 luglio le minime sono sempre superiori ai 25 gradi, raggiunte tra le 2 di notte circa e il sorgere del sole. Persiste l’assenza di pioggia.

Caldo record di notte: impennata di condizionatori e ventilatori

Nonostante il consumo di corrente per far funzionare i condizionatori pesi sulle tasche dei milanesi, i cittadini non sono disposti a cambiare abitudini. Secondo una Ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos, solo uno su 4 sarebbe disposto a rinunciare al condizionatore e solo il 39% accetterebbe un abbassamento della temperatura dei termosifoni d’inverno.

Tra le principali preoccupazioni dei milanesi spiccano: la continua dipendenza dalle importazioni di energia dall’estero, il possibile ricorso al nucleare e l’apertura o l’aumento di produzione di nuove centrali a carbone.

