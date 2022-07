La città propone tuffi e aperitivi a bordo vasca per rinfrescarsi: i dettagli

Per fronteggiare il caldo, in vista delle temperature bollenti dei prossimi giorni, Milano propone tuffi e aperitivi a bordo vasca per rinfrescarsi.

Piscine aperte anche la sera a Milano: i Bagni Misteriosi

Nelle serate di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio ai Bagni Misteriosi -zona Porta Romana- si potrà fare il bagno fino alle fino alle ore 22.30.

A bordo piscina sarà poi possibile gustare i drink e l’offerta gastronomica del bar birstrot GuD. Dalle 18.30, il biglietto costa 10 euro.

Piscine aperte anche la sera a Milano: il Sunsetpool alla Romano

In zona Città Studi ci si può recare alla piscina comunale Romano. Fino al 31 luglio c’è l’opzione “Sunsetpool”, grazie alla quale lunedì, martedì, giovedì e venerdì l’ingresso dalle 18 alle 21 costa 3.50 euro.

Una formula che sta riscontrando molto successo, soprattutto tra i più giovani.

Piscine aperte anche la sera a Milano: la vasca olimpionica alla Saini

La vasca olimpionica da 50 metri alla Saini, affacciata al Parco Forlanini, potrebbe finalmente tornare a riempirsi. Fino al 31 luglio ogni martedì, mercoledì e giovedì l’ingresso è prolungato fino alle 21. A partire dalle ore 18 il biglietto costa 3.50 euro. Disponibile anche una vasca a misura di bambino.

